カプコンは4月5日、全世界でシリーズ累計販売本数4900万本を超える対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の新作実写映画とTVシリーズを、ビデオゲーム原作の映画化において数多くのヒット作を生み出してきたアメリカのLegendary社と共同制作すると発表。現在制作中の実写映画は、Legendary社がプロデュースするという。

1992年に発売されたスーパーファミコン版『ストリートファイターII』は全世界で630万本を販売するメガヒットを記録、2023年6月には新作『ストリートファイター6』の発売を控える同シリーズの歴史に加わる新たな作品に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)