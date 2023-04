カプコンは4月13日、35周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズのナンバリング最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の最新情報をお届けするデジタルイベント「ストリートファイター6 ショーケース」を、2023年4月21日7時より放送すると発表した。

本作の発売日は2023年6月2日予定、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円となる。

このショーケースでは、「World Tour」の詳細を始めとする最新情報を、番組MCを務めるラッパーのリル・ウェインさんと『ストリートファイター6』開発陣が一緒にお届けする。リル・ウェインさんよりメッセージが届いているので、あわせてチェックしよう。

・「ストリートファイター6 ショーケース」特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/live/

・リル・ウェイン メッセージ動画

https://youtu.be/DhV1u2ofb10

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)