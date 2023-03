カプコンは3月10日、35周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズのナンバリング最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の最新情報を、「カプコンスポットライト」にて公開した。

本作の発売日は2023年6月2日予定、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『ストリートファイター6』では、AI技術を駆使して、戦況にあわせて、まるで大会に出場しているかのようにバトルを盛り上げてくれる「自動解説・実況」機能を搭載。これまで国内外の豪華な実況・解説者の参戦が発表されてきたが、今回、女優の髙橋ひかるさんの参戦が明らかになった。

女優として数々の話題作に出演のほか、ラジオ、バラエティ、ファッション誌など幅広く活躍している髙橋ひかるさんの解説者参戦には、驚きと期待の声が多いだろう。ぜひ注目したい。

また、髙橋ひかるさんの参戦をもって、本作の「実況・解説者」がすべて発表されたという。自宅でバトルの臨場感を味わいたい人にも、わかりやすい解説を聞きたい人にもおすすめの本機能を、ぜひ楽しみにしよう。

『ストリートファイター6』 髙橋ひかるが参戦|実況機能

URL:https://www.youtube.com/watch?v=ia1U4XTi8Tk

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)