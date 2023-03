カプコンは3月13日、東京ビッグサイトで行なわれるイベント「EVO Japan 2023」の「カプコンブース」にて、2023年6月2日にPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売予定の『ストリートファイター6』の試遊出展が決定したと発表。「EVO Japan 2023」の開催日程は、2023年3月31日~4月2日まで。

「ストリートファイター6」EVO Japan 2023 出展サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230313/sf6_evojapan/

「ストリートファイター6」試遊出展情報

【実施日時】

DAY1:2023年3月31日 11時~19時

DAY2:2023年4月1日 11時~19時

DAY3:2023年4月2日 11時~18時

※試遊出展時間は予告なく変更になる場合がございます。

【ブース場所】

東京ビッグサイト南展示棟南1ホール ゲームパブリッシャーエリア

【試遊内容】

本試遊では、キャラクターを使い対戦するモード「ファイティンググラウンド」を体験可能。8人のキャラクター「リュウ」「春麗」「ジェイミー」「ルーク」「ガイル」「キンバリー」「ジュリ」「ケン」が試遊できる。

【試遊した人には、ノベルティーをプレゼント】

『ストリートファイター6』を試遊した人には、『ストリートファイター6 』オリジナルカスタムステッカーをプレゼント。

※十分な数量をご用意しておりますが、数には限りがございますのであらかじめご了承ください。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント「EVO Japan 2023」プレイステーションブースに『ストリートファイター6』が試遊出展!

「EVO Japan 2023」のプレイステーションブース(出展社:ソニー・インタラクティブエンタテインメント)でも『ストリートファイター6』が試遊可能。

試遊コーナーへの参加方法などの詳細は、下記のサイトを確認してほしい。

https://blog.ja.playstation.com/2023/03/13/20230313-evojapan/

「EVO Japan 2023」開催概要

イベント名: EVO Japan 2023 presented by Rohto

開催日:2023年3月31日~2023年4月2日

開催会場:東京ビッグサイト南展示棟南1ホール南2ホール

参加費:無料

入場:

2023年3月31日(Day1)/4月1日(Day2)はオープントーナメントのため、自由に入場できる。

4月2日(Day3)は決勝トーナメントの観戦イベントとなるため入場には有料観戦チケット(Day3)が必要。

公式サイト:https://www.evojapan.gg

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)