カプコンは4月20日、2023年4月21日7時より放送される『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]のデジタルイベント「ストリートファイター6 ショーケース」について、人気配信者を対象とした公認ミラー配信チャンネルを公開した。

本作の発売日は2023年6月2日予定、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円となる。

このショーケースでは、「World Tour」の詳細を始めとする最新情報を、番組MCを務めるラッパーのリル・ウェインさんと『ストリートファイター6』開発陣が一緒にお届けする。

注目の本番組を公式チャンネルで視聴するもよし、好きな配信者と一緒に楽しむもよし。明日は早起きして、「ストリートファイター6 ショーケース」を視聴しよう!

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

・「ストリートファイター6 ショーケース」特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/live/

・ストリートファイター6 ショーケース|2023.04.21

https://www.youtube.com/watch?v=oyrmWwAKCQY

公認ミラー配信YouTubeチャンネル(50音順)

■チャンネル名:Aruran Ch. アルランディス

・配信者:アルランディス/アラン(ホロスターズ所属)さん

・配信URL:https://www.youtube.com/@Arurandeisu

■チャンネル名:Oga Ch.荒咬オウガ

・配信者:荒咬オウガ(ホロスターズ所属)さん

・配信URL:https://www.youtube.com/@AragamiOga

■チャンネル名:かずのこチャンネル

・配信者:かずのこさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@KazunokoChannel/featured

■チャンネル名:Korone Ch.戌神ころね

・配信者:戌神ころね(ホロライブ所属)さん

・配信URL:https://www.youtube.com/channel/UChAnqc_AY5_I3Px5dig3X1Q

■チャンネル名:Zelarl【ゼラール】

・配信者:Zelarl/ゼラールさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@Zelarlyt

■チャンネル名:たきえい

・配信者:たきえいさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@Takiei

■チャンネル名:茶々茶(chachacha)

・配信者:茶々茶さん

・配信URL:https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■チャンネル名:Magrona channel / まぐろなちゃんねる

・配信者:マグロナさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@MAGRONA/featured

■チャンネル名:みすみのはらわた

・配信者:みすみのはらわたさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@user-qf6rg6su2h

■チャンネル名:Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -

・配信者:鷹嶺ルイ(ホロライブ所属)さん

・配信URL:https://www.youtube.com/@TakaneLui

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)