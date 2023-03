カプコンは3月22日、ニンテンドーeショップとMac App Storeで「バイオハザード」のシリーズ作がお買い得価格で購入できる「BIOHAZARD SERIES SALE」を開催した。セール期間は、ニンテンドーeショップは2023年3月30日23時59分まで、Mac App Storeは2023年4月12日23時59分までと期間が異なる点は注意したい。

本セールでは、ストレージを圧迫しない容量の軽いアプリケーションで、サーバーと通信を行ないながら手軽にゲームプレイを楽しめるNintendo Switch向け「CLOUD」シリーズと、一人称視点のアイソレートビューで新たな恐怖をシリーズに生み出した『BIOHAZARD VILLAGE』のMac版が対象となっている。

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各ストアにてご確認ください。

※CEROレーティング「Z」の「Zバージョン」は18才以上のみ対象の製品です。18才未満の方には販売しておりません。

【セール概要】

セール名称:BIOHAZARD SERIES SALE

特設ページ:https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-3016.html

ニンテンドーeショップ

セール期間:2023年3月30日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

※バイオハザード CLOUDシリーズはクラウドストリーミング技術を使用しています。

※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境(推奨環境:Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター)が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。

Nintendo Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【20%オフ!!】 :3990円

※「Z Version」もセール対象となります。

※『BIOHAZARD RE:VERSE』は付属いたしません。

Nintendo Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】 :2990円

※「Z Version」もセール対象となります。

Nintendo Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【33%オフ!!】 :1990円

※「Z Version」もセール対象となります。 ※『BIOHAZARD RESISTANCE』は付属いたしません。

Mac App Store

セール期間:2023年4月12日23時59分まで

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id1640626745

※本ゲームのプレイにはmacOS 12.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMacが必要です。購入前に必ずMac App Storeおよび公式サイトにて対応環境をご確認ください。

Mac『BIOHAZARD VILLAGE』(ゲーム本編)

通常価格:5000円

セール価格【20%オフ!!】 :4000円

※Mac版『BIOHAZARD VILLAGE』は「Z Version」の販売はございません。

※『BIOHAZARD RE:VERSE』は付属いたしません。