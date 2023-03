カプコンは3月20日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けサバイバルホラー『バイオハザード RE:4』の発売日が近づいたことを記念し、「世界名作劇場」シリーズの日本アニメーションとコラボレートしたアニメPV「バイオ名作劇場 ふしぎの村のレオン」第1話を公開した。

本作の発売日は、2023年3月24日予定。価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円、そのほかのエディションもあるので、下記をチェックしてほしい。

本映像は、名作劇場のような世界観の中で繰り広げられる救出劇となっているという。ぜひともチェックしてほしい。

ストーリー 未曾有の生物災害“ラクーン事件”から6年後、青年レオンはたくましく成長し、大統領直属のエージェントになっていました。 ある日、大統領の令嬢アシュリーが行方不明となり、レオンは彼女を救うためにとあるヨーロッパの閑村に向かいます。でもそこには狂気に取り憑かれた村人たちが待ち受けていました。 果たしてレオンはアシュリーを救うことができるのか? レオンの過酷な冒険がいま、幕を開けます!

登場キャラクター紹介

レオン・S・ケネディ:CV. 森川智之さん

元警官の青年レオン。6年前の惨劇“ラクーン事件”を乗り越え、大統領直属のエージェントとなりました。任務を重ね、当時よりも大きく成長を遂げました。

「森川さんメッセージ」

「世界名作劇場」シリーズには今まで出演させていただいていますが、「名作劇場」と「レオン」のニュアンスを両立できるように気を配りました。収録の際はほかの出演者のセリフや音楽が入っていなかったため、完成した作品がどのようなものになるのか、本当に楽しみです。

誰も予想しなかった「バイオハザード」が「世界名作劇場“風”」となっていますので、皆さんに思いっきり楽しんでいただければと思います。

アシュリー・グラハム:CV. 鬼頭明里さん

合衆国大統領の令嬢アシュリー。ある日突然、行方不明となってしまいました。彼女の捜索と救出のため、レオンはヨーロッパの閑村へと訪れます。

「鬼頭さんメッセージ」

「バイオハザード」の世界観が「世界名作劇場」シリーズの優しい絵柄で描かれていてすごく面白く、ゲーム内での「アシュリー」とはまた違った、可愛らしい「アシュリー」を演じられて楽しかったです。

原作の『バイオハザード4』をプレイしたことある方は、「あるある」というか「わかる!」と思うシーンが詰め込まれたアニメですので、ぜひ見ていただいて、たくさん笑っていただければ嬉しいです。

気になる第2話の公開は、2023年3月22日予定。楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年3月24日予定

価格:

パッケージ通常版:8789円

パッケージデラックス エディション:9889円

パッケージコレクターズ エディション: 3万4969円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

