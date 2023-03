アップル「iPhone 15」高速充電にはケーブルも充電器もMFi認証を要求？

アップルが2023年に発売するとうわさのiPhone 15シリーズでは、MFi認証されたUSB-C充電器を使うとより高速な充電が可能になる。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が3月21日に自身のブログで伝えた。

同氏の最近の調査によると、アップルは2023年第2四半期から第3四半期にかけて20W USB-C充電器の出荷予測を約120%へと大幅に増やし、第4四半期では約7000万台の出荷を見込んでいるという。

その理由についてクオ氏はiPhone 15からUSB-Cへ切り替えられることのほかに、iPhone 15ではMFi認証充電器を使うと急速充電性能が最適化されるからだと説明している。

これまでもMFi認証USB-Cケーブルが出るといううわさはあったが、まさか充電器の方もMFi認証が必要になるのだろうか?

