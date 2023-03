G・O・Pは3月15日、同社が運営するPC向けMMORPG『ELYON』(以下、エリオン)にて、ゲームプレイに大きな変化をもたらす各種バランス調整が含まれる3月度アップデートを実施したと発表。そのほか、7段階ルーンストーンや新規次元ポータルなどもあわせて実装されている。

今回のアップデートでは、防具の種類によるメリット・デメリットの追加や、クラスバランス調整、ルーン特性効果の改変などが行なわれることにより、今までのゲームプレイに大きな変化がもたらされる。新たなゲームバランスによってより奥深くなった『エリオン』の戦闘を、体験してみてはいかがだろうか。

また、本日のアップデートで新たに7段階のルーンストーンへの昇級が可能になったほか、新規次元ポータルも追加された。

そのほかにも、Lv20~50までのクエスト導線の一部調整や収集図鑑の改変など、さらなる遊びやすさを追求したさまざまなコンテンツの仕様変更・調整などが行なわれている。アップデートの詳細については、パッチノートを確認してほしい。

<【2023/3/15(水)アップデート】パッチノート>

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/6434

家具アイテムや強化支援箱などが手に入る!「ホワイトデーイベント」開催

イベント開催期間中、指定のミッションを達成することで「ホワイトデーキャンディ」を入手できる。手に入れた「ホワイトデーキャンディ」は「ホワイトデーキャンディ商店」でお菓子をモチーフにした家具や「[イベント] 強化支援箱」など、さまざまなアイテムと交換可能だ。

今回のイベントで入手可能な「[イベント] 強化支援箱」からは、「[イベント] +30 伝説装備確定強化スクロール」と「[イベント] 基本強化確率 20%増加スクロール」の2つのアイテムのうち、いずれか1つを選択して入手できる。

【開催期間】

2023年3月15日メンテナンス後~4月12日メンテナンス前まで

イベントの進行方法や入手可能なアイテムなどの詳細については、以下の告知ページを確認してほしい。

<「ミッションをクリアしてゲーム内アイテムを GET!ホワイトデーイベント開催!!」告知ページ>

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/6479

また、ルーンストーンの昇級成功確率が増加するイベントや週末限定のバフイベントなど、2023年3月15日より開始となるイベントがほかにもあるとのこと。お得なイベントもあわせて、新しくなった『エリオン』を楽しもう。

<「3/15(水)から開催のイベントをご紹介!!」告知ページ>

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/6476

【ゲーム情報】

タイトル:ELYON(エリオン)

ジャンル:オンラインRPG(MMORPG)

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Windows)

配信日:配信中(2021年11月12日正式サービス開始)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

プレイ人数:無制限

対象年齢:全年齢

©Bluehole Studio, Inc. ©KRAFTON, Inc. ©GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.