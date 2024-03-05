アークシステムワークスは3月5日から3月15日までの期間、Steamストアにて「Arc System Works Publisher Sale 2024」を開催中だと発表。

本セールでは、世界中の格闘ゲームファンを魅了し続ける『GUILTY GEAR -STRIVE-』、作品の垣根を超えて人気キャラたちが集結した『BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE』、爽快な連続技やスリルあふれる攻防、奥深い駆け引きを楽しめる『UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r]』など、バラエティに富んだタイトルがお得な価格で購入できる。

詳しくは、下記のSteamセールページを参照してもらいたい。

・Steam「Arc System Works Publisher Sale 2024」ページ

https://store.steampowered.com/sale/ArcSystemWorksPublisherSale2024

ピックアップタイトル

『GUILTY GEAR -STRIVE-』

通常価格：3990円→ セール価格：1995円（50％オフ）

URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

『BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE』

通常価格：3800円→ セール価格：950円（75％オフ）

URL：https://store.steampowered.com/app/702890/BlazBlue_Cross_Tag_Battle/

© ARC SYSTEM WORKS

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

© FRENCH-BREAD

©2019 Rooster Teeth Productions, LLC.

©Team ARCANA

©2015 Marvelous Inc.

© SUBTLE STYLE

『UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r]』

通常価格：3980円→ セール価格：796円（80％オフ）

URL：https://store.steampowered.com/app/801630/UNDER_NIGHT_INBIRTH_ExeLateclr/

© FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS