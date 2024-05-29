『くにおくんの三国志だよ全員集合！』が30％オフに
最大90％オフ！アークシステムワークス「Early Summer Sale」がPS Store／ニンテンドーeショップ／Steamにて開催
アークシステムワークスは5月29日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて「Early Summer Sale」を開催中だと発表。期間は2024年6月12日まで。
本セールでは、「スレイヤー」の参戦も決定しますまず盛り上がりを見せる『GUILTY GEAR -STRIVE-』、ロールバックコード採用で快適なプレイが楽しめる『BlazBlue Cross Tag Battle』、三国志の世界でも大暴れ『くにおくんの三国志だよ全員集合！』などが対象となる。
詳細は下記の特設サイトを参照してもらいたい。
・特設サイト
https://www.arcsystemworks.jp/portal/post-27004/
※各プラットホームでセール期間、および対象タイトルが異なります。お求めの際は、セール価格になっているかのご確認をお願いします。
PlayStation 5／PlayStation 4／Steam
『GUILTY GEAR -STRIVE-』
通常価格：3990円 → セール価格：1995円（50％オフ）
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0036-PPSA02180_00-GGSTPS5JP0000100
Steam：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/
© ARC SYSTEM WORKS
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
『BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE』
通常価格：4180円 → セール価格：1045円（75％オフ）
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0036-CUSA10105_00-BBTAGPS400001000
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000003565.html
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©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
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©2018 Rooster Teeth Productions, LLC.
PlayStation 4／Nintendo Switch
『くにおくんの三国志だよ全員集合！』
通常価格：3740円 → セール価格：2618円（30％オフ）
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0036-CUSA32582_00-1986202209203594
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040764.html
© ARC SYSTEM WORKS
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