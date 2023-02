スクウェア・エニックスは2月22日より、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』において、「第2回ダイの大冒険コラボイベント」を開催した。イベント全体の期間は、2023年4月3日10時59分まで。

また、同日より新キャラクターの「竜(ドラゴン)の騎士ダイ」「魔法使いポップ」「武闘家マァム」が出現する「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト」が登場するほか、期間中に30日間ログインすることで最大でジェム1万2800個がもらえる「ダイの大冒険コラボ記念プレゼントログインボーナス」を実施する。

「第2回ダイの大冒険コラボイベント」開催

本イベントでは『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の世界を題材としたイベントクエストや、最大8体のパーティ編成で挑む「大規模戦 決戦 大魔王六軍団!」などが登場している。

さらに、クエストクリアでイベント限定Sランクキャラクター「鎧の魔槍ヒュンケル」をなかまにできるほか、「竜(ドラゴン)の騎士ダイ」など英雄系キャラクターのデイン属性物理とくぎの威力を高めるSランクぶき「ダイの剣」、竜(ドラゴン)の紋章のオーブや虹のクリスタルと交換できる「ダイの大冒険メダル2」などを入手可能。詳しくは下記のお知らせを参照してほしい。

「第2回ダイの大冒険コラボイベント」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89208

「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト」登場

2023年2月22日より、英雄系Sランクキャラクターの「竜(ドラゴン)の騎士ダイ」「魔法使いポップ」「武闘家マァム」が出現する、コラボ記念限定スタンプつき「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト」が登場。

さらに、30連目で「竜(ドラゴン)の騎士ダイ」「魔法使いポップ」「武闘家マァム」から1体を選んでなかまにできる「第2回ダイの大冒険英雄なかま紹介チケットS」が手に入る「3回限定!超豪華 第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト」も有償限定で登場している。詳しくは下記のお知らせを参照してほしい。

「3回限定!超豪華 第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89207

新キャラクター紹介

竜(ドラゴン)の騎士ダイ

「竜(ドラゴン)の騎士ダイ」が習得できる必殺技「アバンストラッシュX」は、選択した敵1体とその1体を含む直線3マスの範囲内の敵すべてのそれぞれに、威力300%のデイン属性物理ダメージを与える。また、敵のデイン耐性を高確率で下げるとともに、自身は最大4マス移動できる。

「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト(竜(ドラゴン)の騎士ダイ)」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89204

魔法使いポップ

「魔法使いポップ」が習得できる必殺技「メドローア」は、一部のダメージ軽減やHPが0になる時に1の状態で踏みとどまる特性を無視できる呪文大ダメージを、範囲内の敵すべてに与えられる。

「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト(魔法使いポップ)」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89205

武闘家マァム

「武闘家マァム」が習得できる必殺技「閃華裂光拳」は敵1体に威力500%の物理ダメージを与え、攻撃を受けた敵は3ターンの間回復ができなくなる。

「第2回ダイの大冒険英雄SPスカウト(武闘家マァム)」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89206

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストタクト

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:Aiming

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年7月16日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

