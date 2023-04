スクウェア・エニックスは4月11日より、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』において、本作がリリース1000日を迎えたことを記念する「リリース1000日記念キャンペーン」を開始。本キャンペーンでは、ジェム5億個の山分けや、豪華なログインボーナスなどを開催する。

「リリース1000日記念キャンペーン」実施

本キャンペーンでは、「1000日記念!ジェム5億個山分けキャンペーン」や「リリース1000日記念特別SPスカウト」など、リリース1000日を記念した特別なキャンペーンを実施する。

さらに「リリース1000日記念特別SPスカウト券1枚」と「ジェム1000個」がもらえる「リリース1000日記念ログインボーナス」を実施するほか、「1000ゴールド」と「虹色のオーブ」や「スタミナ草」が交換できる「リリース1000日記念ゴールドショップ」を開催している。詳しくは下記のお知らせを参照してほしい。

「リリース1000日記念キャンペーン」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/89795

「1000日記念!ジェム5億個山分けキャンペーン」実施

本キャンペーンでは、期間中に集めた「1000日記念!ジェム5億個山分けメダル」の数に応じてジェム5億個を山分けしてプレゼント。

「1000日記念!ジェム5億個山分けメダル」はストーリークエストや育成クエスト、開催中の「春のグルメ漫遊記 花より団子なの!」イベントなどをクリアすることで入手可能だ。

「リリース1000日記念特別SPスカウト」開催!

本SPスカウトでは「ハロウィンベロニカ」や「ロトの勇者」をはじめとした、過去に期間限定で登場したSランクキャラクターが必ず1体仲間になる。本SPスカウトを利用するためのSPスカウト券は、期間中のログインボーナスのほか、「リリース1000日記念特別セット」各種でも手に入れられる。

この機会にログインして、Sランク確定スカウト券やジェムをゲットしてみてはいかがだろうか。

また、公式Twitterでは1000日記念動画を公開中。リリースからこれまでのイベントを日数とともに振り返る内容となっているので、あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストタクト

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:Aiming

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年7月16日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

© 2020-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

Developed by Aiming Inc.