スクウェア・エニックスは2月22日より、スマートフォン版『ドラゴンクエストVI 幻の大地』（AppStore／GooglePlay／Amazonアプリストア）の特別セールを実施中だと発表。期間中は通常2400円のところ、33％オフの1600円で購入できる。開催期間は、2023年2月26日まで。
スマホ版『ドラゴンクエストVI 幻の大地』プロモ映像
■対象タイトル
ドラゴンクエストVI 幻の大地
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1600円（33％オフ）
※追加課金は発生しません
■期間
2023年2月22日～2月26日
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVI 幻の大地
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android／Amazonアプリストア
配信日：配信中
価格：2400円
（2023年2月26日までセール価格で33％オフの1600円）
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