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ゲーム  >  ニュース  >  期間は2月26日まで！スマホ版『ドラゴンクエストVI　幻の大地』の特別セールが開催中

5日間限定のスペシャルセール！

期間は2月26日まで！スマホ版『ドラゴンクエストVI　幻の大地』の特別セールが開催中

2023年02月22日 14時45分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは2月22日より、スマートフォン版『ドラゴンクエストVI　幻の大地』（AppStore／GooglePlay／Amazonアプリストア）の特別セールを実施中だと発表。期間中は通常2400円のところ、33％オフの1600円で購入できる。開催期間は、2023年2月26日まで。

スマホ版『ドラゴンクエストVI　幻の大地』プロモ映像

■対象タイトル

ドラゴンクエストVI　幻の大地
通常価格：2400円 ⇒ セール価格1600円33％オフ
※追加課金は発生しません

■期間

2023年2月22日～2月26日

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVI　幻の大地
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android／Amazonアプリストア
配信日：配信中
価格：2400円
（2023年2月26日までセール価格で33％オフの1600円）

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