スクウェア・エニックスが運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』の情報番組「タクト情報局vol.15」にて4月23日、次回真ナンバリングイベント&GWキャンペーンの予告が行なわれた。イベントは、2023年4月27日より開催される。

■「タクト情報局vol.15」

次回のイベントは『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』とのコラボレーションに決定。Ver.5に当たる「魔界編」のお話が描かれるようだ。

同作でも人気の高い「魔王ヴァレリア」や、新たな力を得た勇者姫こと「天雷の勇者アンルシア」がスカウトキャラクターとして登場する。さらに、イベントを進めると無料でSランクキャラクター「イルーシャ」と「エステラ」を仲間にできるという。

また、GWキャンペーンとして「最大100連無料!2023GWSPスカウト」(無償)や、Sランクキャラクターが最低6体確定の「10回限定!超豪華2023GWSPスカウト」(有償)なども実施される。

さらに、『ドラゴンクエストX』のほうでも本作とのコラボイベントが再演されるとのこと。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・『ドラゴンクエストX』公式サイトのお知らせ

https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/71a5c0514ab83382d98154e5a5f9d813/

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストタクト

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:Aiming

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年7月16日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

© 2020-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.