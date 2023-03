ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)は3月3日、「ひな祭りの日」にSNSで人気の和菓子職人の「オ匠@キャラ菓子」さんとコラボレーションし、PlayStation 5(PS5)で発売中または発売予定の人気ゲーム5作品のキャラクター×ひな祭りの和菓子アートを制作し、PlayStation公式TwitterおよびInstagramで公開した。

今回、さまざまなキャラクターをねりきりの和菓子で作成しているオ匠さんの熟練の技でつくられたPS5タイトルの和菓子は、『Among Us』の「クルー(またはインポスター)」、『ELDEN RING』の「生きている小壺」、『Street Fighter 6(ストリートファイター6)』の「春麗」、『FINAL FANTASY XVI』の「モーグリ」、そして『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』の「クレイトス」という5つのキャラクターたち。

PS5タイトルの人気キャラクターが和菓子となって集まった今回のスペシャルコラボレーションでは、ひな祭りにちなんだアイテムを持ったキャラクターの春らしい姿も楽しめる。和菓子で再現されたPS5本体とDualSense ワイヤレスコントローラーにも注目しよう。暖かくなってきたこの季節、PS5でいろんなゲームを楽しんでみてはいかがだろうか。

製作されたキャラクターの紹介

『Among Us』 クルー(乗組員) またはインポスター(詐欺師)

宇宙人狼系ゲームのクルー、またはクルー殺害・追放が目的のインポスター。今回はひな祭りをイメージした三食団子カラーの3人が参加し、「桜」「菱餅」「三色団子」といった春小物を添えられた。この中に怪しいクルーは……?

オ匠さんのコメント:

「シンプルながら力強い色使いを意識した点と、可愛く見える小物の持たせ方を思案しました。グリーンが持つお団子の串は、実際に使っている本物の団子串から削り出してリサイズしました。」

『Among Us』PlayStation.comページ:https://www.playstation.com/ja-jp/games/among-us/

© 2015-2021, Innersloth LLC.All rights reserved.Innersloth、Innerslothのロゴ、Among Us、Among Usのロゴ、クルーキャラクターはInnersloth LLC.の商標です。

『ELDEN RING』 生きている小壺

壺村で、戦士に憧れている小壺。勇敢で善良なキャラクターだ。今回は壺の中に金平糖を入れ、ひな祭りらしく彩られた。

オ匠さんのコメント:

「側面のレリーフに苦労しましたが、最終的には手彫りの型を作成して浮き彫りを表現しました。おどろおどろしくもある雰囲気を出す為の陰影や、欠けと割れ、汚しにも神経注ぎました。また、腕のゴツゴツした部分はアーモンドを砕いて使っています。」

『ELDEN RING』PlayStation.comページ:https://www.playstation.com/ja-jp/games/elden-ring/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2023 FromSoftware, Inc.

『Street Fighter 6』 春麗

2023年6月2日発売予定の『Street Fighter 6』より、シリーズお馴染みのキャラクター。華麗な脚技で闘う元・ICPOの捜査官で、現在はカンフー教室を開いて街の人々と親しんでいる。

オ匠さんのコメント:

「大人の美しさを意識して、アイメイクに一番神経使いました。とくにまつ毛は作業が細かく、ブラックココアで着色した羊羹を1mm幅以下の紐状にしてから針の先端で0.1mm単位の刻みをランダムに入れて作成しています。」

『Street Fighter 6』PlayStation.comページ:https://www.playstation.com/ja-jp/games/street-fighter-6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

『FINAL FANTASY XVI』 モーグリ

2023年6月22日発売予定の『FINAL FANTASY XVI』より、シリーズお馴染みのキャラクター。頭のポンポンが特徴。『FFXVI』ではどのような活躍をしてくれるのか楽しみだ。

オ匠さんのコメント:

「頭の輪郭と、アゴとほっぺた周辺の微妙な立体感のさじ加減が難しかったです。ボディが白一色なので撮影時のライティングでできる影を意識して、パーツごとの高低差を作りました。」

『FINAL FANTASY XVI』PlayStation.comページ:https://www.playstation.com/ja-jp/games/final-fantasy-xvi/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』 クレイトス

PlayStationを代表する「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズの主人公で、スパルタ出身の戦神。全世界累計実売1100万本を記録した最新作『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』では、北欧神話の世界で息子アトレウスとともに神々や異形の怪物と戦い、世界を終焉へともたらすラグナロクに立ち向かう。

オ匠さんのコメント:

「力強さを出したくて、叫んでいるような表情を選んで作成しました。力強さの源である筋肉の動きを意識して作るために、最初にほぼ頭蓋骨な状態のベースを作ってから、眼球を入れ、上下まぶた、眉間、鼻筋、ほほ…と順に肉付けしていき、なるべく自然なバランスになるように心がけました。」

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』PlayStation.comページ:https://www.playstation.com/ja-jp/games/god-of-war-ragnarok/

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

PlayStation 5、DualSense ワイヤレスコントローラー

オ匠さんのコメント: 「発光部分はボディ内側に反射した光を意識したいので、ツヤの出る寒天を素材に、厚みはなるべく薄くしつつ、発色はしっかりした色使いになるよう努めました。苦労したのはファンのスリットと、繊細なウェーブのついた特徴的なボディラインの表現です。」

PlayStation 5公式サイト:https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/

© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.

クリエイターの紹介

オ匠@キャラ菓子さん

Twitterフォロワー数:約1.1万人

Twitter URL:https://twitter.com/otakumi_wagasi

【プロフィール】

阿波踊りの町、徳島の和菓子店「くらもと日の出」(創業95年目)で生まれる。大学卒業後、京都の老舗菓子店で修行。その後、和菓子職人として家業に携わる。

幼少よりアニメやテレビゲームが趣味だったことが高じ、趣味としてアニメキャラクターなどを「ねりきり」でつくりはじめる。2014年よりTwitterで「オ匠@キャラ菓子」として作品を発表すると1万人を超えるフォロワーが集まる。

憧れのアニメや漫画、ゲームの会社からも製作依頼を受けるようになり、和菓子職人としても、1人のオタクとしても充実した日々を送っている。男女双子のパパ。