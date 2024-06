ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月3日、PlayStation VR2(PS VR2)からPC上のゲームを利用可能になる「PlayStation VR2 PCアダプター」を、2024年8月7日より発売すると発表。価格は8480円となる。

なお、PlayStation 5ではなくPCにつなげてプレイするため、アダプターのほかにDisplayPort 1.4に対応した市販のDisplayPortケーブル(別売)、Steamアカウント、および以下のスペックを満たすPCが必要となる。

■推奨PCスペック 対応OS:Windows 10/11(64bit)

プロセッサ:Core i5-7600/Ryzen 3 3100(Zen 2以降のアーキテクチャが必要)

メモリー:8GB以上

グラフィック:

– GeForce GTX 1650以降(Turing以降のアーキテクチャが必要)

– RTXシリーズ

– Radeon RX 5500XT以上/Radeon RX 6500XT以上

(快適に遊ぶには、GeForce RTX 3060以上またはRadeon RX 6600XT以上のグラフィックカードの使用を推奨)

出力ポート:DisplayPort 1.4 (標準のDisplayPortまたはMini DisplayPort出力ポートが必要)(※1)

USB:直接接続のみ

Bluetooth:Bluetooth 4.0以降(※2) ※1:DisplayPort 1.4は一般的な規格ですが、ケーブルを購入する前に、お使いのPCがDisplayPort 1.4に対応していることを確認してください。

※2:Bluetoothアダプターの互換性の問題により、一部のBluetoothアダプターが正しく動作しない可能性があります。詳細については、発売が近づきましたらお知らせします。

これにより、PS VR2ユーザーは『Half-Life:Alyx』『Fallout 4 VR』などのゲームを含め、Steamの膨大なVRゲームのライブラリにアクセスし、ゲームを購入してPS VR2でプレイ可能となる。

そのほか、PS VR2をPS5で使用する場合との機能の違いなども紹介されているので、詳しくは下記のPlayStation Blogを参照してほしい。

・PS Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/06/03/20240603-psvr2/

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.

©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。