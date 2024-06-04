ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月3日、PlayStation VR2（PS VR2）からPC上のゲームを利用可能になる「PlayStation VR2 PCアダプター」を、2024年8月7日より発売すると発表。価格は8480円となる。
なお、PlayStation 5ではなくPCにつなげてプレイするため、アダプターのほかにDisplayPort 1.4に対応した市販のDisplayPortケーブル（別売）、Steamアカウント、および以下のスペックを満たすPCが必要となる。
■推奨PCスペック
対応OS：Windows 10／11（64bit）
プロセッサ：Core i5-7600／Ryzen 3 3100（Zen 2以降のアーキテクチャが必要）
メモリー：8GB以上
グラフィック：
– GeForce GTX 1650以降（Turing以降のアーキテクチャが必要）
– RTXシリーズ
– Radeon RX 5500XT以上／Radeon RX 6500XT以上
（快適に遊ぶには、GeForce RTX 3060以上またはRadeon RX 6600XT以上のグラフィックカードの使用を推奨）
出力ポート：DisplayPort 1.4（標準のDisplayPortまたはMini DisplayPort出力ポートが必要）（※1）
USB：直接接続のみ
Bluetooth：Bluetooth 4.0以降（※2）
※1：DisplayPort 1.4は一般的な規格ですが、ケーブルを購入する前に、お使いのPCがDisplayPort 1.4に対応していることを確認してください。
※2：Bluetoothアダプターの互換性の問題により、一部のBluetoothアダプターが正しく動作しない可能性があります。詳細については、発売が近づきましたらお知らせします。
これにより、PS VR2ユーザーは『Half-Life:Alyx』『Fallout 4 VR』などのゲームを含め、Steamの膨大なVRゲームのライブラリにアクセスし、ゲームを購入してPS VR2でプレイ可能となる。
そのほか、PS VR2をPS5で使用する場合との機能の違いなども紹介されているので、詳しくは下記のPlayStation Blogを参照してほしい。
・PS Blog
https://blog.ja.playstation.com/2024/06/03/20240603-psvr2/
【製品情報】
製品名：PlayStation VR2
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
内容物：
・VRヘッドセット
・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属
・USBケーブル（コントローラーのペアリングと充電用）
・ステレオヘッドホン
・イヤーピース3セット
・印刷物一式
発売日：発売中（2023年2月22日）
価格：7万4980円
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©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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