ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月3日、PlayStation VR2（PS VR2）からPC上のゲームを利用可能になる「PlayStation VR2 PCアダプター」を、2024年8月7日より発売すると発表。価格は8480円となる。

なお、PlayStation 5ではなくPCにつなげてプレイするため、アダプターのほかにDisplayPort 1.4に対応した市販のDisplayPortケーブル（別売）、Steamアカウント、および以下のスペックを満たすPCが必要となる。

■推奨PCスペック

対応OS：Windows 10／11（64bit）

プロセッサ：Core i5-7600／Ryzen 3 3100（Zen 2以降のアーキテクチャが必要）

メモリー：8GB以上

グラフィック：

– GeForce GTX 1650以降（Turing以降のアーキテクチャが必要）

– RTXシリーズ

– Radeon RX 5500XT以上／Radeon RX 6500XT以上

（快適に遊ぶには、GeForce RTX 3060以上またはRadeon RX 6600XT以上のグラフィックカードの使用を推奨）

出力ポート：DisplayPort 1.4 （標準のDisplayPortまたはMini DisplayPort出力ポートが必要）（※1）

USB：直接接続のみ

Bluetooth：Bluetooth 4.0以降（※2）