アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンは11月27日、羽田空港の整備地区にある格納庫で「Lamborghini DAY Japan 2026」を開催。「テメラリオ スパイダー」をはじめとする最新モデルや、日本専用の限定モデル「レヴエルト インパヴィド」を公開しました。

日本はアメリカ、ドイツに次ぐ世界第3位の市場

イベントでは、イタリアからステファン・ヴィンケルマン アウトモビリ・ランボルギーニ会長兼CEOをはじめ、チーフテクニカルオフィサーのフェルミン・ソネイラ氏、デザインディレクターのミィティア・ボルケルト氏ら主要メンバーが来日し、製品の魅力を語りました。

イベントの冒頭、ヴィンケルマンCEOは、日本がアメリカ、ドイツに次ぐ世界第3位の市場であると紹介。さらにコロナ禍以降、右肩上がりに販売台数を伸ばしていると笑顔で語りました。ちなみに昨年（2025年）の日本での販売台数は992台で、今年はそれを上回り過去最高を更新する勢いだそうです。

日本専用25台限定の「レヴエルト インパヴィド」

そんな日本市場に向けたスペシャルモデルがレヴエルト インパヴィド。12気筒モデルのレヴエルトをベースに、内外装をカスタマイズしたモデルです。

ランボルギーニ・ジャパンの設立25周年を記念した本モデル。日本の武士道精神から着想を得たというデコレーションが施されています。25台限定モデルですが、すでに完売しているとか……。

2026年発表の最新モデル3台が日本初披露

イベントでは2026年発表の新型モデル3台を日本初公開しました。1台目はウルスSEペルフォルマンテ。プラグインハイブリッドモデルであるウルスSEのハイパフォーマンスモデルで、システム最高出力812馬力を誇るいっぽう、カーボン素材の多用による32kgの軽量化と専用の足回り、そしてアクラポヴィッチ製のチタン製マフラーを備えたモデルとのこと。お値段は約3400万円です。