ASRock、Radeon RX 9070 GRE搭載グラボを10月28日発売　12GBメモリー＆3連ファンで9万9800円前後

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるASRockブランドの新製品として、Radeon RX 9070 GRE搭載のトリプルファングラフィックボード「RX9070GRE CL 12G」を10月28日に発売する。価格は99,800円前後の見込み。

RX9070GRE CL 12Gは、優れた冷却性能をうたう大口径トリプルファンを採用し、ゲーム中の発熱を抑えながら安定したパフォーマンスを引き出す設計だ。ストライプ構造のファンブレードと研磨面によってエアフローを強化し、冷却効率を高めるという。

さらに、基板を保護しつつ剛性と排熱効率を高めるスリット入りメタルバックプレートを搭載するほか、温度に応じてファンを回転・停止する0dBサイレントクーリングにも対応する。これにより、負荷が低い場面では静音性を高め、必要なときにはしっかり冷やす構成となる。加えて、オン・オフ切替対応のマルチカラーLEDインジケーターを備え、外観の演出性も高めている。

主な仕様は、Boost Clock最大2790 MHz、メモリ12GB GDDR6、メモリ速度18 Gbps、メモリビット幅192 bitだ。映像出力はDisplayPort 2.1aを3基、HDMI 2.1bを1基装備する。保証期間は2年。