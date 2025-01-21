シー・エフ・デー販売、ASRock「A620AM-P」発売へ　A620A搭載で12,480円前後

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるASRockブランドの新製品として、AMD A620Aチップセット搭載MicroATXマザーボード「A620AM-P」を11月20日に発売予定だ。価格は12,480円前後となり、AMD Ryzen 9000／8000／7000シリーズプロセッサーに対応するAM5プラットフォーム向けの1枚だ。

　A620AM-Pは、Dr.MOSと2オンス銅製PCBを採用し、安定した電力供給と放熱性の両立を図った点が特徴だ。PCIe 4.0 x16スロットに加え、最大64Gbpsに対応するPCIe 4.0 x4接続のHyper M.2スロットを備え、高速SSDを活用しやすい構成となる。

　インターフェース面では、前面USB 3.2 Gen 1 Type-C、ギガビットLAN、Wi-Fiモジュール用M.2 Key Eスロットを装備する。メモリはDDR5 DIMM x2、ストレージはM.2のPCIe Gen4x4、M.2のPCIe Gen3x4、SATA3 6.0Gb/sに対応する構成だ。

　また、BIOS Flashback、Post Status Checker、工具不要のM.2 SSD取り付け機構を備え、組み立てやアップデートのしやすさにも配慮している。

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