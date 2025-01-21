ASRockは、Intel Arc Pro B65を搭載したワークステーション向けグラフィックスカード「Intel Arc Pro B65 Creator 32GB」を11月27日から国内正規代理店経由で順次販売開始する。価格は289,800円。

Intel Arc Pro B65 Creator 32GBは、AI処理やレンダリングのような重い作業を想定した設計が特徴だ。ブロワータイプの冷却システムに高効率ベイパーチャンバーを組み合わせ、さらにHoneywell純正PCM PTM7950を採用することで、熱抵抗を抑えつつ高い熱伝導性を確保する。長時間の高負荷でもサーマルスロットリングを抑えやすく、安定した処理性能を狙った製品だ。

主要スペックは、Intel Arc Pro B65 GPU、32GB GDDR6メモリ、GPUクロック2540MHz、メモリ速度19Gbps、256-bitメモリバスを備える。バス規格はPCI Express5.0 x16で、DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6に対応する。映像出力はDisplayPort 2.1を4系統搭載し、最大7680×4320の高解像度表示をサポートする。電源コネクタは1基の12V-2x6ピンで、付属品としてクイックインストールガイドと12V-2x6から2x8ピンへの変換ケーブルが同梱される。

カードサイズはおよそ271×112×39mm、2スロット設計で、重量はおよそ1057gとなる。保証期間は2年間だ。購入は国内正規代理店を通じて行う形となり、ワークステーション用途で高い安定性と処理能力を求めるユーザーに向いた選択肢となる。