エレコムのグループ会社である日本DXアンテナは、日本の衛星測位システム「みちびき」に対応した国産GNSSアンテナを開発した。ドローンの測量や農業、建築、土木などの現場で求められる高精度測位を支える製品だ。
このアンテナは、全周波対応によりL1、L2、L5、L6の4周波をカバーする設計だ。みちびきが送信する補強信号L6にも対応し、対応受信機や補正サービスと組み合わせることで、センチメートル級の高精度測位に結びつくという。衛星測位の受信環境が不安定になりやすい都市部や山間部、悪天候下でも安定した性能を発揮する点が特徴だ。
ドローン搭載を前提に、小型・軽量化も追求している。一般的なヘリカルアンテナ方式を採用し、重量はおよそ30g以下を実現した。さらに、耐久性、耐水性、耐候性にも配慮しており、屋外での長期運用にも対応する。電波暗室を用いた設計により、マルチパス波やLTE由来の干渉を抑え、受信品質と測位精度の向上を狙う構成だ。
日本DXアンテナは1956年設立のメーカーで、衛星放送受信用アンテナでは過去1000万台以上を製造・販売してきた実績を持つ。今回の国産GNSSアンテナは、経済産業省が支援するドローン産業の国産化を後押しする狙いもある。なお、同社は次の段階として、受信機を内蔵した小型軽量スマートアンテナの開発も進めているという。
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