旅行・出張の荷物を減らす！ エレコム、AC充電器とQi2充電をまとめた4in1モバイルバッテリー

エレコムは、AC充電器とモバイルバッテリー、本体一体型USB Type-Cケーブル、Qi2ワイヤレス充電を1台にまとめた「4in1モバイルバッテリー」を10月下旬に発売する。価格はオープン価格だ。充電器やケーブルを個別に持ち歩く必要がなく、旅行や出張など荷物を減らしたい場面で活躍する製品だ。
この製品の特徴は、AC充電器、本体一体型USB Type-Cケーブル、Qi2ワイヤレス充電、USB Type-Cポート、USB-Aポートをひとつの筐体に収めた点にある。バッテリー容量は10,000mAhで、モバイルバッテリーとしてはもちろん、AC充電器としても使える。電源プラグにはスイングプラグ機構を採用し、回転して本体に収納できるため、持ち運び時の見た目もすっきりする構造だ。さらに底面スタンドを引き出せば、スマートフォンを横向きに立てかけて使える。
充電性能も見どころだ。Qi2対応のiPhoneやスマートフォンをマグネットで固定し、最大15Wのワイヤレス充電に対応する。モバイルバッテリー使用時は、USB Type-Cポートと本体一体型ケーブルがUSB Power DeliveryおよびPPSに対応し、機器に応じた効率的な充電が行える。USB-Aポートは低電流モードやおまかせ充電に対応し、Bluetooth®イヤホンなどの小型機器にも使いやすい。AC充電器として使う場合は、接続した機器への給電と同時に本体への充電を行うパススルー充電にも対応する。
安全性と実用性も重視されている。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認できるほか、約1,000回繰り返し使える長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載する。日本の電気用品安全法の技術基準に適合し、Thermal Protectionや5つの保護機能も備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります