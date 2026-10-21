旅行・出張の荷物を減らす！ エレコム、AC充電器とQi2充電をまとめた4in1モバイルバッテリー

エレコムは、AC充電器とモバイルバッテリー、本体一体型USB Type-Cケーブル、Qi2ワイヤレス充電を1台にまとめた「4in1モバイルバッテリー」を10月下旬に発売する。価格はオープン価格だ。充電器やケーブルを個別に持ち歩く必要がなく、旅行や出張など荷物を減らしたい場面で活躍する製品だ。

この製品の特徴は、AC充電器、本体一体型USB Type-Cケーブル、Qi2ワイヤレス充電、USB Type-Cポート、USB-Aポートをひとつの筐体に収めた点にある。バッテリー容量は10,000mAhで、モバイルバッテリーとしてはもちろん、AC充電器としても使える。電源プラグにはスイングプラグ機構を採用し、回転して本体に収納できるため、持ち運び時の見た目もすっきりする構造だ。さらに底面スタンドを引き出せば、スマートフォンを横向きに立てかけて使える。

充電性能も見どころだ。Qi2対応のiPhoneやスマートフォンをマグネットで固定し、最大15Wのワイヤレス充電に対応する。モバイルバッテリー使用時は、USB Type-Cポートと本体一体型ケーブルがUSB Power DeliveryおよびPPSに対応し、機器に応じた効率的な充電が行える。USB-Aポートは低電流モードやおまかせ充電に対応し、Bluetooth®イヤホンなどの小型機器にも使いやすい。AC充電器として使う場合は、接続した機器への給電と同時に本体への充電を行うパススルー充電にも対応する。

安全性と実用性も重視されている。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認できるほか、約1,000回繰り返し使える長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載する。日本の電気用品安全法の技術基準に適合し、Thermal Protectionや5つの保護機能も備える。