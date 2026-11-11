半固体電池で約2,000回使える　USB-Cケーブル一体型の10,000mAhモバイルバッテリー

エレコムは、半固体リチウムイオン電池を採用したケーブル一体型10,000mAhモバイルバッテリーを11月中旬に新発売する。高い安全性と長寿命、極寒・猛暑に対応する幅広い温度耐性を備え、価格は7,480円だ。
カラーはブラック、しろちゃん(ホワイト×ブラック)、ホワイトの3色を用意し、容量は10,000mAh、重量はおよそ190gと軽量設計だ。USB Type-Cケーブルを本体に一体化したため、バッグから取り出してすぐ充電できるのが特徴となっている。
半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで液漏れを抑え、化学的安定性を高めた電池だ。従来のリチウムイオン電池を使う製品の約500回に対し、約2,000回の充放電サイクル寿命をうたっており、従来比で約4倍の長寿命を実現するという。さらに、給電時の使用温度は-15℃から45℃まで対応し、寒冷地や夏場の屋外でも使いやすい設計だ。電池の状態をLEDで示す「Health Monitor」や、温度を監視・制御する「Thermal Protection」、多重保護機能も備える。
充電面では、本体一体型USB Type-Cケーブルに加えてUSB Type-C1ポートとUSB-A1ポートを搭載し、最大3台の機器を同時に充電できる。USB Power DeliveryとPPSに対応し、接続機器に応じて最適な電力を供給するため、スマートフォンやタブレットの充電を効率よく行えるという。単独使用時は最大22.5W出力に対応し、複数同時使用時は合計最大21Wを分配する仕様だ。さらに、パススルー充電、低電流モード、おまかせ充電にも対応し、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応する。
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