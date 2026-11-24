エレコムは、法人向けWebスマートスイッチ2モデルが独立行政法人情報処理推進機構の定める「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」の★1（レベル1）適合ラベルを取得したと発表した。
対象はレイヤー2 10Gマルチギガ対応 PoE Webスマートスイッチ「EHB-SX2B08F-PH」と、レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 PoE Webスマートスイッチ「EHB-SQ2B08F-PL」だ。
EHB-SX2B08F-PHは登録番号2026100100003696で、ファームウェアVer.2.1.3以降が適合対象だ。EHB-SQ2B08F-PLは登録番号2026100100003706で、ファームウェアVer.2.1.4以降が対象となる。両機種ともPoE給電に対応したWebスマートスイッチで、ネットワーク機器の給電と制御を一体で行える点が特徴だ。
JC-STARは、IoT製品に求められるセキュリティ機能を共通の基準で評価し、ラベルで可視化する制度。★1はIoT製品共通の最低限の脅威に対応する基準であり、調達時にセキュリティ情報を確認しやすくする役割を持つ。適合ラベルには二次元バーコードが付与され、製品詳細やセキュリティ情報、問い合わせ先を簡単に参照できる仕組みだ。
エレコムは、利便性だけでなくセキュリティも重要な責務と位置づけ、今後も対策の見直しと強化を継続する方針だ。なお、JC-STAR適合ラベルは定められた適合基準への対応状況を示すもので、製品の完全なセキュリティを保証するものではないとしている。
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