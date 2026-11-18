ラーメンチェーン「日高屋」は11月27日より全店にて「チゲ味噌ラーメン」ならびに「もつ煮」を期間限定で販売します。
毎年人気の「チゲ味噌ラーメン」が今年も
冬の定番商品「チゲ味噌ラーメン」が今年も期間限定で登場します。
▲チゲ味噌ラーメン（790円）
豚肉、国産ニラ、国産玉ねぎ、白菜キムチなどを使用した具だくさんの一杯。辛さの異なる数種類の唐辛子をブレンドした秘伝の辛味噌と、ふわもち食感の太麺が特長だといいます。
仕上げに加えた溶き卵でコクとまろやかさをプラス。寒い日にオススメの旨辛メニューだそうです。
餃子セットや半チャーハンセットも用意。
・餃子セット（1070円）
・半チャーハンセット（1090円）
また、今年も昨年と同価格の790円にて提供されます。
さらに新商品「もつ煮」も登場！
さらに、今年は新商品として「もつ煮」が登場します。
2種類のもつを使用し、異なる食感が楽しめるように仕上げたという一品です。
・もつ煮（小・350円）
・もつ煮定食（930円）
じっくり煮込んだもつは、やわらかくプリッとした食感が特長。3種類の味噌をブレンドし、コクと深みのある味わいに仕上げたといいます。
チゲ味噌は昨年と同じ790円！
冬の定番「チゲ味噌ラーメン」が今年も！ うれしいことに価格は昨年と変わらず790円。いろいろなものが値上がりする中、価格据え置きはありがたいです。
チゲ味噌も「もつ煮」も材料がなくなり次第、販売終了。寒い日にチョイスしたいですね！
・発売日：2026年11月27日
（※文中の価格はすべて税込）
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