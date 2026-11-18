ラーメンチェーン「日高屋」は11月27日より全店にて「チゲ味噌ラーメン」ならびに「もつ煮」を期間限定で販売します。

毎年人気の「チゲ味噌ラーメン」が今年も

冬の定番商品「チゲ味噌ラーメン」が今年も期間限定で登場します。

▲チゲ味噌ラーメン（790円）

豚肉、国産ニラ、国産玉ねぎ、白菜キムチなどを使用した具だくさんの一杯。辛さの異なる数種類の唐辛子をブレンドした秘伝の辛味噌と、ふわもち食感の太麺が特長だといいます。

仕上げに加えた溶き卵でコクとまろやかさをプラス。寒い日にオススメの旨辛メニューだそうです。



餃子セットや半チャーハンセットも用意。



・餃子セット（1070円）

・半チャーハンセット（1090円）

また、今年も昨年と同価格の790円にて提供されます。

さらに新商品「もつ煮」も登場！

さらに、今年は新商品として「もつ煮」が登場します。

2種類のもつを使用し、異なる食感が楽しめるように仕上げたという一品です。

・もつ煮（小・350円）

・もつ煮定食（930円）



じっくり煮込んだもつは、やわらかくプリッとした食感が特長。3種類の味噌をブレンドし、コクと深みのある味わいに仕上げたといいます。

チゲ味噌は昨年と同じ790円！

冬の定番「チゲ味噌ラーメン」が今年も！ うれしいことに価格は昨年と変わらず790円。いろいろなものが値上がりする中、価格据え置きはありがたいです。



チゲ味噌も「もつ煮」も材料がなくなり次第、販売終了。寒い日にチョイスしたいですね！



・発売日：2026年11月27日

（※文中の価格はすべて税込）