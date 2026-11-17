ラーメンチェーン「丸源ラーメン」は、2027年の「丸源福袋」の予約受付を11月25日10時から公式アプリで開始します。



価格は1500円。12月26日から販売します。

丸源ラーメンの福袋が今年もお得すぎる！

毎年恒例という丸源の福袋。来年度の福袋も販売情報が明らかになりました。

2027年の「丸源福袋」には、保冷袋付きの冷凍生餃子25個入りが2袋と、500円分のアプリクーポン3枚が入っています（餃子のタレは付属しません）。



アプリクーポンは、飲食代1000円以上の会計で1枚利用できます。使用期間は1月、2月、3月に分かれており、各月1枚ずつ利用できます。



今年はクーポンを家族や友人に譲渡できるようになり、1アカウントにつき10個まで予約できます。

予約は丸源ラーメン公式アプリから受け付けます。購入には公式アプリへの会員登録が必要です。



販売期間は12月26日～2027年1月3日で、なくなり次第終了します。なお、12月31日と2027年1月1日は休業する店舗があります。



■丸源福袋 概要

販売価格：1500円



予約受付期間：11月25日10時～12月24日23時59分

販売期間：12月26日〜2027年1月3日

※12月31日、2027年1月1日は休業の店舗があります

内容：

（1）保冷袋付 冷凍生餃子25個入り×2袋 税込1490円相当

※本商品に餃子のタレはついていません

（2）500円分のアプリクーポン3枚 合計1500円分

※飲食代税込1000円以上で1会計につき1枚のみ利用可

※アプリクーポンは他割引券との併用、換金・返金はできません



アプリクーポン使用期限：

（1）2027年1月5日〜31日で1枚

（2）2027年2月1日〜28日で1枚

（3）2027年3月1日〜31日で1枚



福袋特設ページ：https://www.syodai-marugen.jp/lp/fukubukuro2027/

ちょっと待って、お得すぎない!?

1500円で餃子50個、さらに1500円分のクーポンまで!? え、ちょっと待って。お得すぎませんか！



いやいや、落ち着いて！ クーポンは月ごとに利用期限があり、1000円以上の会計で使えるもの。とはいえ、丸源ラーメンによく行く人なら、かなり魅力的な福袋です。これは気になっちゃう！

予約

・開始日：2026年11月25日

・終了日：2026年12月24日



福袋販売

・開始日：2026年12月26日

・終了日：2027年1月3日



※一部取り扱いのない店舗があります。

※価格は税込み表記です。