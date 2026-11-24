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「金麦 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

新しくビールになった、サントリーの「金麦 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,876円のところ、22％オフの3,799円で販売中です。1本あたり約158円。350ml缶が24本入ったケースなので、日々の晩酌用にストックしておきたい人にも注目の商品です。

「金麦」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦」は、10月6日発売の商品から品目がビールになりました。従来よりも麦芽比率を高め、ビール製法へと変更。アルコール度数は5.5％です。

麦のうまみと澄んだ後味が特徴で、飲みごたえを強化しながら、金麦らしいすっきりとした後味に磨きをかけたといいます。

製法にもこだわり、「贅沢麦芽」の使用や「うまみ3段仕立て」、「天然水仕込」を採用。さらに、季節ごとに味をととのえています。

なお、今回の商品ページで販売されているのは、缶の品目表示が「ビール」の金麦です。

まとめ：新しくビールになった金麦を箱買い！

10月からビールになった新しい「金麦」。麦のうまみとすっきりとした後味を特徴とする350ml缶を、24本まとめてストックできます。

毎日の晩酌に金麦を楽しんでいる人は、現在開催中のAmazonタイムセールで「金麦 350ml×24本」チェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。