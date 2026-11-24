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「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」がAmazonでセール販売中！

西日本仕立てのだしと、あとのせサクサク天ぷらが特徴の「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」がAmazonでセールに登場しています。

参考価格3,274円のところ、17％オフの2,703円で販売中です。1個あたり約225円。12食入りなので、昼食や夜食用にカップそばを常備しておきたい人にも便利なまとめ買いセットです。

「どん兵衛 天ぷらそば（西）」の特徴

Amazon商品ページより

西日本向けに仕立てた「どん兵衛 天ぷらそば」です。真っすぐで、すすり心地のよいそばに、昆布とかつおのだしを合わせた、淡い色のつゆが特徴。高級鰹節「本枯節」の粉末も配合しています。

具材には、エビの風味が特徴の「あとのせサクサク天ぷら」を採用。別添の「彩り七味」は和山椒を利かせた華やかな香りが特徴で、つゆのだしを引き立てるといいます。

めん・つゆ・天ぷら・七味まで西日本向けに仕立てた商品で、1ケース12食入りです。調理時のお湯の目安量は420mlです。

まとめ：西日本仕立ての天ぷらそばをストック！

だしのうまみを生かした西日本向けの「どん兵衛 天ぷらそば」。サクサクの天ぷらや彩り七味も楽しめるカップそばを、自宅にまとめてストックしておくのはいかがでしょうか。

Amazonで17％オフのセール価格になっているこの機会に、「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」をチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。