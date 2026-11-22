フレッシュネスバーガーは、ムーミンとコラボした福袋「HAPPY BAG 2027」（3500円）を12月26日から数量限定で販売します。発売に先立ち、11月25日から事前予約を受け付けます。
3000円分の食事券にムーミングッズ3点！
「HAPPY BAG 2027」は、3000円分のフードチケットと、ムーミンのオリジナルグッズ3点がセットになった3500円の福袋です。
グッズはすべて、この福袋だけの限定デザイン。ステンレスマグボトル、タオルハンカチ、2027年卓上カレンダーがオリジナル紙袋に入っています。
●「HAPPY BAG 2027」（3500円）
【セット内容】
・フードチケット3000円分（600円×5枚）
・ステンレスマグボトル（320ml）
・タオルハンカチ（250mm×250mm）
・2027年卓上カレンダー（B6サイズ）
【フードチケットの注意事項】
・全国のフレッシュネスバーガーで利用可能（一部店舗を除く）
・1000円以上のお会計につき、チケット1枚まで利用可能
・モバイルオーダー、デリバリーでは利用不可
・現金との交換、他のクーポンとの併用不可
チケット有効期限：2027年3月31日（水）
11月25日から予約スタート！
福袋は12月26日から店頭販売されますが、11月25日から12月7日まで、専用のモバイル予約サイトで事前予約を受け付けます。
・事前予約期間：11月25日～12月7日
・受取期間：12月26日～2027年1月11日
・店頭販売期間：12月26日～2027年1月11日
・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー（一部店舗を除く）
・予約方法：専用予約サイト
※予約数には上限があり、上限に達し次第受付を終了します。店頭販売も数量限定で、なくなり次第終了します。
・モバイルオーダー https://fn.linkto-cloud.jp/fukubukuro-to/
※予約数には上限があり、上限に達し次第受付を終了します
ムーミングッズがかわいい！
3000円分の食事券に加えて、ムーミンの限定グッズが3点も付いてくるなんて！
特にマグボトルは普段使いにもよさそう。ムーミン好きにはたまらない福袋ですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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