フレッシュネスバーガーは、ムーミンとコラボした福袋「HAPPY BAG 2027」（3500円）を12月26日から数量限定で販売します。発売に先立ち、11月25日から事前予約を受け付けます。

3000円分の食事券にムーミングッズ3点！

「HAPPY BAG 2027」は、3000円分のフードチケットと、ムーミンのオリジナルグッズ3点がセットになった3500円の福袋です。



グッズはすべて、この福袋だけの限定デザイン。ステンレスマグボトル、タオルハンカチ、2027年卓上カレンダーがオリジナル紙袋に入っています。

●「HAPPY BAG 2027」（3500円）



【セット内容】

・フードチケット3000円分（600円×5枚）

・ステンレスマグボトル（320ml）

・タオルハンカチ（250mm×250mm）

・2027年卓上カレンダー（B6サイズ）

【フードチケットの注意事項】

・全国のフレッシュネスバーガーで利用可能（一部店舗を除く）

・1000円以上のお会計につき、チケット1枚まで利用可能

・モバイルオーダー、デリバリーでは利用不可

・現金との交換、他のクーポンとの併用不可



チケット有効期限：2027年3月31日（水）

11月25日から予約スタート！

福袋は12月26日から店頭販売されますが、11月25日から12月7日まで、専用のモバイル予約サイトで事前予約を受け付けます。

・事前予約期間：11月25日～12月7日

・受取期間：12月26日～2027年1月11日

・店頭販売期間：12月26日～2027年1月11日

・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー（一部店舗を除く）

・予約方法：専用予約サイト

※予約数には上限があり、上限に達し次第受付を終了します。店頭販売も数量限定で、なくなり次第終了します。



・モバイルオーダー https://fn.linkto-cloud.jp/fukubukuro-to/

※予約数には上限があり、上限に達し次第受付を終了します

ムーミングッズがかわいい！

3000円分の食事券に加えて、ムーミンの限定グッズが3点も付いてくるなんて！



特にマグボトルは普段使いにもよさそう。ムーミン好きにはたまらない福袋ですね。

（※文中の価格はすべて税込）