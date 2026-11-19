ワタミが運営する韓国発のフライドチキンブランド「bb.q」は、全16店舗で人気のフライドチキンを特別価格で販売するキャンペーンを11月23日まで開催中です。



「骨なしモモ黄金フライドチキン」は4ピースで特別価格500円！ 160円オトクです。

bb.qの人気フライドチキンがワンコイン500円に！

本キャンペーンペンは11月11日に「bb.q CHICKEN」日本1号店となる高田馬場店がオープンしたことを記念したものです。

対象は「骨なしモモ黄金フライドチキン」と「骨なしモモクランチガーリックチキン」の2種類。それぞれ4ピースと8ピースが特別価格になります。



■キャンペーン対象商品・価格



・骨なしモモ黄金フライドチキン

4ピース 通常660円→500円（160円引き）

8ピース 通常1320円→1000円（320円引き）



・骨なしモモクランチガーリックチキン

4ピース 通常720円→600円（120円引き）

8ピース 通常1440円→1200円（240円引き）



「骨なしモモ黄金フライドチキン」は、鶏モモ肉を韓国オリジナルレシピの衣で揚げた商品。スパイシーな風味とサクサクした衣が特徴といいます。



一方、「骨なしモモクランチガーリックチキン」は、ガーリックの香ばしい風味とサクサクした食感を特徴としています。

人気の韓国チキンをお得に楽しむチャンス！

「骨なしモモ黄金フライドチキン」が、4ピース500円というワンコイン価格で食べられるチャンス！

店舗が近くにないかチェックしてみてはいかがでしょうか！

・開始日：2026年11月17日

・終了日：2026年11月23日

※価格は税込み表記です。