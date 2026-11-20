水玉顕微鏡には300年の歴史がある

5円玉の穴に水を一滴たらするとレンズができる。小学生の頃にこれをやって下に置いた細かな活字が大きく見えたといったご記憶のある方もおられると思う。

人生の中でも私が割と好きなものの1つ、《水玉顕微鏡》である。

この水玉顕微鏡なのだが、17世紀の英国王立協会の学術誌にこれによく似た実験が紹介されているのをご存じだろうか？ これをやったのは、これまた中学生の頃にやったことのあると思うガラス棒をこすってコルクなど引き寄せる静電気の実験をやったスティーブン・グレイという人物である。日本語版のWikipediaを見てみると王立協会の派閥争いでアイザック・ニュートンに嫌われていて苦労したらしい。

いまでは、この《水玉顕微鏡》に関してスティーブン・グレイの書いた手書きの文書と実験の載った1696年の英国王立協会誌の記事がネットで閲覧できる。

おーーーっ。我らが水玉顕微鏡の元祖の書かれた論文を読んでみようというわけだが、手書きの論文の方は文字が掠れ過ぎていて判読困難である。しかし、論文誌のほうはGPT-6 Astroに投げてやると読めただけでなく詳しく解説までしてくれた。

先日は、アラン・チューリングが1952年に発表した反応拡散方程式に関する論文があっという間に手に入って、それをまた、GPT-6 Astroに投げて解説してもらって感動したばかりだ。またまた、何十年もボンやりとしか知らなかったことに関することがタイムマシンのようによみがえり当時の気分で読むことができた。

《当時の気分》とあえて書いたのは、グレイは、オランダの科学者ホイヘンスがやった方法を真似てガラスでレンズを作ろうとしたがうまくいかない。だったら「透明なんだから水滴でもいいんじゃね？」とこれをやってみたというのだ。このとき、水滴は金属板の穴に落としたとき下が平面の平凸レンズ（Plane Convex lens）になった。日本の我々が知っている水玉顕微鏡の実験では、五円玉の穴に指をあてて水滴を減らして凹レンズにするワザだったと思うが、グレイは水滴に細い針をさして抜くことで両凸レンズ（Double Convex lens）にするというワザを紹介している。これ、日本の水玉顕微鏡マニアは知っていますかね？

それで、この原稿で触れておきたかったのは、グレイはこうして水玉顕微鏡を作っただけでなく「水滴の中にいる小さな生き物が大きく見えた」と書いていることである。

さて、私に、この水滴の中にいる小さな生き物が大きく見えるというエピソードと、半球形の水玉顕微鏡的な図を連想させたのは、いま秋葉原方面で話題の「#タマタマ ビデオプレーヤー701」である。

半球形ビデオプレイヤーが楽しい

それは、秋葉原の東京ラジオデパートにあるShigezoneで売られている、直径7センチの透明な半球形のガラスが特徴となっているビデオプレイヤーだ（製品ページはコチラ）。これの発売予告がされて、私は、すぐに予約注文を入れた。ビデオプレイヤーとしては、480✕480画素の映像を円形に切り取って再生するものだが、なにしろその上に半球形のガラスが張り付ている。

この半球形のガラスは、グレイが水滴の中にいる小さな生き物を大きく見たような現象を起こさせることは容易に想像できるではないか。そして、私がやりたいと思うのはここ数カ月ほど私がこだわり続けている、前述のアラン・チューリングの反応拡散方程式で表現されるチューリングパターンを表示することだった。

この連載では、「チューリングパターン・ラボ」というプログラムを作って紹介した。コンピュータの理論的裏付けであるチューリングマシンの提唱者でもあるアラン・チューリングが、1952年の論文で、ゴマサバやシマウマ、ヒョウやキリンなどの動物たちの表皮の柄を数理的に説明したのだった。詳しくは、第214回「チューリングパターンを遊ぼう！」をご覧いただきたい。

私の野望は、このチューリングパターンを動物の形の上に描きだすことなのである。シマウマでもヒョウでも、いかにも毒のありそうな熱帯のカエルでもいい。とにかく、机の上におけるような動物の形をしたオブジェを作り、その表面にチューリングパターンを自由に映し出し変化させる。背中で生まれた縞が脇腹に回り込む。その続きを見るために、人間のほうがカエルのまわりを一周する。そういうものが欲しい。なかばライフワークといってもよいかもしれない。

この願望は、「生物シミュレーションのたまごっち」誕生の記録／M5Stack Stopwatchで“ポケットチューリング”がサイコーに楽しいを作るにいたって、一次的にある程度の満足を得るところまではいたった。しかし、M5Stack Stopwatchは、ただの平らなディスプレイ画面でしか表現されない。二次元という我々とは文字通り《棲む世界》が違う世界しか再現できない。あくまでシミュレーターを動かして観察しているだけである（それはそれで味わい深いものがあるが）。

前後するが、スカパーでイギリスの公共放送BBCを見ていたら、アイルランドで作られた巨大人型ディスプレイ「The Giant」というのが紹介されたことがある。人を3Dスキャンして、その姿を巨人の表面ディスプレイに表示する。構想ではテーマパークのアトラクション的に使える超巨大な人体像ディスプレイとなっていたが、2023年にダブリンで高さ4mの頭部版が公開されている（BBCの番組『Click』の映像）。これは、デイリーポータルZの「デカ顔」に全身の予算がついたような話である（当時、デイリーポータルの林氏に連絡したりしている）。

「The Giant」を知って、私は、いよいよチューリング・パターンを表現する動物型インテリアを作りたいという思いをあらたにしたのだった。

そこで、この私の野望についてこの分野で私が最も信頼するデジタル系ハードウェアの手練れの人たちに説明したときのことだ。前述のコラムでは「この分野のオールスターズの方々」ともって回した言い方をしたが、それは、ユカイ工学の青木俊介氏、toioの田中章愛氏、GOROManこと近藤義仁氏、GClueの佐々木陽氏の4人である。これは、もうこれ以上の説得力はないという顔ぶれなのだが。

その4人に、ほぼ同時に「遠藤さんの作ろうとしているものはそれほど簡単ではないですよ｣という宣告を私は受けてしまったのだ。武蔵小山にある南インド料理店でのことだ。これはもう、ちょっと出直すしかないというものである。

ところが、そこへいきなり登場してきたのが「#タマタマ ビデオプレーヤー701」だったのだった。

なんといってもM5Stack Stopwatchで作ったポケットチューリングとは異なり、モッコリと球体ディスプレイのように見える。しかも、ガラス製なので生き物のようなきらめきというものがある。動物の形とはまではいかないが、これはやらずでおくべきかというわけだ。ただのビデオプレイヤーなので、過去にチューリングパターン・ラボで動かして録画したデータを入れ込んでやるだけである。

以下、そのようすをご覧いただきたい。チューリングパターン・ボールの誕生だ！

動画は、11月15日のXへの投稿を見ていただくのがよいかもしれない。平面で眺めていたときは、線が画面の端まで行けばそこで絵が終わったが、ガラス越しだと、縁に沿って向こうへ回り込んでいくように錯覚する。アラン・チューリングは、前述の記事でも書いたとおり非常限られた空間で計算して、手書きの図を添えてそれを説明していた。彼も、こんな感じでチューリングパターンを表現したかったのではないかと勝手に想像してみる。

11月15日の投稿（https://x.com/hortense667/status/21217715622109270669）

人に見せると「ずっと見ていたい」という反応をもらったりした（同じような意味のXのレスもあった）。

これに気をよくした私は、このチューリングパターン・ボールを時計にしようと思った。時計なら意味もなく生活空間の中にチューリングパターンを表現したままにしておける。都合のよいことに、このビデオプレイヤーの内蔵メモリは4GBもある。12時間分の時計の針の状態をそっくり作って入れてやればよい。無音でコマ数を控えたら約2.7GB。深夜0時か正午に起動してやれば時間も合うはずである（繰り替えし再生になっているのだ）。

11月16日の投稿（https://x.com/hortense667/status/2122328646539260215）

ほかでもないGOROMan氏はじめこのタマタマをハックして改造して遊んでいる人たちがいることは分かっていた。しかし、無改造で時計になっちゃうラクチン感も楽しい。プログラマ時代、「お前が下手なアルゴリズムを書くよりデータをきちんと用意するほうがバグがでないしメンテ性も高い」云々と言われたのを思い出した。

人はなぜ丸っこくでツルツルと輝くものに《生命っぽさ》を感じてしまうのだろう？ 機械は、たしかに四角くてゴツゴツしている。ツルツルとしているのは人間の場合は目玉の連想があるのかもしれない。ツルツルで輝いているものは一般にプルンプルンとした質感だから、人間にそのプルンプルン感を求めるからかもしれない。

とここまでは、タマタマプレイヤーというとても生命を感じさせる《チューリングパターン・ボール》を作ることができた。

しかし、私にはそこでムラムラとある思いが沸き上がってきた。どうも、あのタマタマプレイヤーが目玉っぽい。ならば、丸い目玉を出すことはやってみたい。たぶん、あの半球形だから目玉を出すのはいかにも誰かがとっくにやっていそうである。だからいまさらやるのは無駄でダサいとも思える。しかし、時計ならありかと思った。米国の猫の掛け時計「Kit-Cat Clock」よろしく目玉が一秒ごとに左右を見るしかけを作ってみたかった。

この段階で《チューリングパターン》のことは忘れてしまっている。

目玉時計は、正面が目玉で左右に動くので、外周に12時間を示す目盛りがあり、アナログ時計の短い針と長い針にあたるマークがぐるりと移動するようにした。そうしてできたのが、次の写真の目玉時計である。ちょっとコワい感じもするが、私の世代だと『ゲゲゲの鬼太郎』の目玉おやじがいるではないか。

ちなみに、Shigezoneさんによると、このタマタマビデオプレイヤーが、めちゃめちゃ売れているそうだ。円形液晶ディスプレイの上に半球型のガラスをのせただけのものなのに。世の中とはそういうものなのか？ みなさんほかのビデオソースでもなかなか楽しいものを表示している。ASCII.JPでも連載しているT教授は、金魚鉢の中のランチュウを作られていた。

よく売れていると聞いて、衝動的に作ってXにポストしたのが次の改良版のメダマ時計である。

どんなふうに動くかは、以下のXのポストを見ていただきたい。なお、チューリングパターン・タイムと目玉時計に関しては、私のGitHubに置くのでタマタマプレイヤーをお持ちの方はお試しあれ。

【お知らせ】JEPAで講演

日本電子出版協会（JEPA）で講演させてもらうことになった。同協会の40周年のシリーズの1つとのことで、お題は、「パソコンって、なんだったんだ？ ――『月刊アスキー』元編集長が掘り起こす、誌面と舞台裏」となっている。

AIの爆発的普及、テック企業の右傾化など、月刊アスキーが創刊した1977年からは大きくさまがわりしているので、ちょうどよいタイミングかもしれない。しかも、誌面から見ていくことになると、この種の話としては精度が上がると思う。

ただし、私は、創刊時は、プログラマとして仕事をしていたので、「最密充填リスト」や「16進計算尺」など、ネタ的なところをつまみ食いしていた程度だった。1991年に、編集長になったとき創刊号から自分がアスキー編集部に入るまでのすべての号を読んでみた（すべての記事ではないが）。編集部に入ったあとの号も抜けがあるのだが、床に広げて記事を拾っているところだ。

むしろ、お声がけいただいた電子出版協会の下川さんが、アスキー創刊の頃から、米国のショウなどにも出かけられていたはずである。どこまで掘り下げることができるのか？ ここまで大振りしたタイトルだと、1時間というのも中途半端なのは間違いない。お時間のある方は、半分くらい怖いもの見たさ、ツッコミ半分の気分でご覧いただけるとありがたい。

■ 開催概要

日時：2026年11月25日（水）16時～17時30分 料金：どなたでも無料

会場：オンライン YouTube Live（定員ナシ）またはZoom（100名）

主催：日本電子出版協会（JEPA）

公式サイト：https://www.jepa.or.jp/seminar/20261125/

【もう１つお知らせ】ISCA2026

ISCA2026（インターナショナル・スチューデント・クリエイティブ・アワード）の最終審査と受賞作品発表・上映・展示会が、2026年12月4日（金）〜6日（日）の3日間開催される。これのデジタルコンテンツ部門の審査員として参加させてもらう（4日）。

また、ISCAライブトーク【デジタルコンテンツ部門】として、廣瀬通孝さん（東京工科大学教授／東京大学 名誉教授）、福原志保さん（現代美術家で研究者、デザイナー）とともに、学生を交えたライブセッションに参加させてもらう予定だ。

ISCAは、主催のナレッジキャピタルが人材育成と国際交流を目的に毎年開催するもので、学生対象の映像・デジタルコンテンツの国際的なクリエイティブアワードで、毎年、国内外の作品を見るのが楽しみである。デジタルコンテンツ部門に関しては、今年、どんな内容の作品が出てくるのか非常に興味深い。

デジタルコンテンツは、いままで技術というものがつねになんからの形で必要だった。AIが本格的に来たことで技術的な面でのハードルは100分の1くらいになっている。まったく、何にもとらわれていない自由で壊れまくった作品が出てくるのを楽しみにしている。

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