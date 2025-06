ティム・オライリー曰く、ソフトウェア開発者がAIに職を奪われることはない

ティム・オライリーといえば、世界中のプログラマに信奉されているオライリー・メディアの創業者で、「Web 2.0」という言葉を広めたことでも知られる人物だ。

そのオライリー氏は、今年2月に、プログラミングが完全に新しい時代に入りつつあることを書いていた。同社のRadar Blogというページで読める「The End of Programming as We Know It」(私たちが知っているプログラミングの終焉)である。

5月8日には、同社のAI Codeconカンファレンスが、そのまま「Coding with AI: The End of Software Development as We Know It」(AIによるコーディング:私たちが知っているソフトウェア開発の終焉」)と題して開催された。

オライリー氏の主張はとてもシンプルである。

プログラミングの進化の歴史

・プログラミングは機械語ー>アセンブリー>高級言語ー>インタプリター>GUIと進化してきた。

・そのたびに「古い技術」は不要になり、新たなスキルが必要になった。

・プログラマーの数は増加し、より多くの人が参加できるようになった。

ティム・オライリー氏は、私よりも少し上の年齢なのでプログラミングのパラダイムがどのように進化してきたかのお話は納得感のあるものだ。すっかり忘れていたが、私も、アセンブラでさんざんコードを書いたし、ハンドアセンブルした機械語のパッチ情報を電話で送ったりしていた。

AIの登場もこの延長線上にある

・生成AIにより「英語で話すだけでコードが出てくる」時代になった。

・「CHOP」(チャット指向プログラミング)という新たな概念だ。

・この技術を使いこなす開発者はより創造的な仕事に集中でき需要も高まる。

オライリー氏は、AIによるソフトウェア開発を「魔法」とまで表現しているが、同時に、「AIが人間を置き換える」という言説には懐疑的だ。というよりも、はっきりと「ソフトウェア開発者がAIに職を奪われることはない」と述べている。

これは、プログラミングという仕事がAIにとって代わられはしないと言っているのではない。すでに人間に代わってAIがコードをバンバン書き出している。新しいAIスタックに組み入れられているテクノロジーは、むしろ爆発的に増えており、それにともなうエンジニアリングとその要員の必要性も増えると言っているのだ。高度なAI技術から企業への導入運用までさまざまなAI関連の仕事が待ちかまえている。

より踏み込んだ部分は記事を読んでほしいのだが、エージェントの時代に何が必要になるかといったビジョンまで提示している。我々の知っているプログラミングの時代が終わって「私たちは未来を発明する初期段階にいる」(We are in the early days of inventing the future)と述べている。

バイブコーディング提唱者の“仕事”の仕方はこうだ

いまのソフトウェア開発の領域を説明する言葉として頻繁に使われているのが「バイブコーディング」(Vibe coding)という概念である。ややお祭り騒ぎ的にとらえている人もいて、少しばかり独り歩きしているようなところもある。

バイブコーディングについては、すでにたくさん語られているがAIアシスタントやエージェントを使ったコーディングのことである。MITテクノロジーレビューでも「バイブコーディングとは何か? AIに《委ねる》プログラミング新手法」と題した記事を掲載していた。

バイブコーディングの効果として、経験豊富な開発者は「迅速なプロトタイピングや実験的な開発が可能」、初心者や非エンジニアは「専門知識がなくても、アイデアを形にする手段として活用できる」と書かれている。その一方、AIの出力に全面的に依存することのリスクも存在するため、適切なバランスと理解が求められるとしている。

そのバイブコーディングの提唱者にしてOpenAIの共同創設者アンドレイ・カーパシー氏が、Xで「AI 支援コーディングで自分が特定のリズムを採用していることに気付きました」(Noticing myself adopting a certain rhythm in AI-assisted coding)という興味深いポストをしていた。

それは、「バイブコードとは対照的に、実際に専門的に気にかけているコード」(i.e. code I actually and professionally care about, contrast to vibe code)についてのAIを使ったコーディングのやり方である。AIに完全には《委ねない》コーディングを、彼は、次のようなリズムでやっているらしい。

1)プロジェクト全体をAIにわかるように渡す

・AIに何かを頼む前に「プロジェクトの概要」「必要なファイル」をAIに渡す。



2) やりたいことを伝え、複数の案を提案させる

・実装したい機能を伝え、複数案の長所短所をAIに出してもらう。



3)案を選んで、コードのたたき台をもらう

・「このやり方でいこう」と1つ選んで、最初のコードをAIに書かせる。



4)知らない・使ったことないAPIや関数は公式ドキュメントで理解まで持っていく

・もし違和感があれば「やっぱり別の案にしよう」とやり直す。



5)テストを実行する

・動作確認。必要に応じて2に戻る。

ところで、このカーパシー氏のリズム(ループ)、私は、どこかで見たことがあるなと思った。それは、2024年2月の「女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか?」という記事で、大塚あみさんが、自分のやり方のループを説明してくれた内容である。

やっていることの構造は違うのだが、共通している点が2つある。

1)AIに複数の案を出させて自分の方針を決めて1つを選んで実装する。

2)知らないことに関しては徹底的に調べて自分の理解まで持っていく。

こうサラリと書くとなんでもないことのように見えるし、実際、たったこれだけのことなのだが、私も含めてこのようにやっている人は珍しいと思う。ただひたすらコードを書いてもらって、エラーが出たら修正してもらって、それを繰り返して動くところまでいったら完成というのが一般的なアプローチだろう。

大塚さんはAIに複数のコード改善案を出させる過程で、コードの可読性やオブジェクト指向やそのクラス分けのセンスやデザインパターンと出会った。そのたびに、それについて本を読むなどして理解するようにしていた。それが、「生成AIに育てられた第1世代」だという彼女の学び方だったのだ。

この2つの違いは、MITテクノロジーレビューにあった「経験豊富な開発者」と「初心者や非エンジニア」にとってのバイブコーディングの効果そのものだろう。

大塚さんは、こうしたやり方やソフトウェア開発の上流工程の新しいあり方について、電子情報通信学会やスペイン開催されたEurocast2024で講演、IEEE CogInfoCom 2024での審査員特別賞などに繋がった。「話題の『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』著者・大塚あみさんインタビュー」で触れたとおりだ。

6/11のAPPS JAPANではどんな話になるのか?

「今後、12~18カ月でAIプロジェクトのコードの大半はAIが書くようになる」とは、今年4月のマーク・ザッカーバーグの発言だ。それでも、市場全体としてはオライリー氏のいうように、ソフトウェア開発者の仕事はますます増えるのだと思う。一方、ピーター・ティール氏などは「ITで必要な頭脳はかわる(理系の価値が下がる)」と発言して物議をかもしている。

こうしたとてもホットなテーマに直結するトークを、6月11日(水)〜13日(金)にわたって幕張メッセで開催されるInterop 併催のAPPS JAPAN(アプリジャパン2025)でやらせてもらうことになった。

6月11日(水)17:00~17:40に、基調講演としてRoomKBで開催される《「# 100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった」の著者に聞く/生成AI時代のエンジニアの学び方・育て方》だ。大塚あみさんをスピーカーに、企画運営側からの要請で、私がインタビュアをつとめることとなった。

もっとも、本を読まれた方は、彼女しか語れないようなAI時代の生き方といったトピックを期待しているかもしれない。前述のASCII.JPのインタビュー記事では、私の質問に対して即答でさまざまな明快なフレーズを返してきたのが印象的だった。

「生成AIが来ているけど、洗練された使い方をしている人はまだ依然として限られています。社会のあらゆる場面で、生成AIの高度な応用のされ方が十分に浸透するにはほど遠い状況ですよね(いまそこには大きなビジネスチャンスがある)」

とか、

「そもそも《生成AIにできないことはなにか?》って質問自体がおかしいと思うのです。生成AIはただのツールなんですよ。つまり、《生成AIにできないことはなにか?》というのは《パソコンにできないものはなにか?》って聞いているのと同じなんです」

毎日のように新しいAIの機能やエージェントなどのサービスがリリースされ、そのニュースに目を奪われそうな時代である。これから人間を超えるような優秀なAIが出てきたらどうするのか? 彼女は、「そんなに便利なものが出てきたのなら、それを使って自分はどんなビジネスなりしくみを作るかですよ」という意味のことを言っていたと思う。

いやがうえにもすべての人にやってくるAI時代に対して、ポジティブに生き抜く勇気を与えてくれる。この態度が、具体的なChatGPTなりとの付き合い方や秀逸なプロンプトの作り方に繋がっているのだと思う。

最近は、「サボるために全力を尽くす」という発言もよくしていて、「それこそプログラマじゃない」と業界スジに言われていたりする。発売から5カ月を経過したのにAmazonのIT関連の3部門で1位をキープし続けている彼女の本に隠された本当の魅力を聞ける講演になるはずだ。

APPS JAPAN(アプリジャパン2025)基調講演 《「# 100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった」の著者に聞く/生成AI時代のエンジニアの学び方・育て方》KB1-09 2025年6月11日(水) 17:00-17:40 RoomKB



Speaker:大塚 あみ

(同)Hundreds代表 /「生成AIに育てられた第1世代 | 研究者 x SE」



Moderator:遠藤 諭

(株)角川アスキー総合研究所 主席研究員、MITテクノロジーレビュー日本版アドバイザー / ZEN大学客員教授



講演の案内:

https://forest.f2ff.jp/introduction/10417?project_id=20250601



APPS JAPAN(Interop25併催)公式サイト:

https://www.apps-japan.jp/



