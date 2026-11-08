『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

同じ機種を使っているはずなのに、誰ともかぶらない。その日の気分や服装に合わせて、ヘッドホンをまるごと着替えさせられる。そんな贅沢な遊び心を本気で形にしたのが、「Beats 360」です。

ヘッドホンのイヤーパッドをその場でカチッと付け替えて、まるで別のモデルのように「着替える」――このギミック、目の前で見せられると結構ワクワクします。

Beats 360は、単なる「音を聴く道具」の枠を飛び越えたのがいいところ。

一見すると「普通」な感じもあるこの製品ですが、水色や黄色といった他にはない攻めたカラー展開で、ガチガチのオーディオマニア向けに小難しくまとめるのではなく、ほどほどに高いノイキャン性能、Apple製品と自然につながる接続性、アクティブに自分を表現できるデザインを搭載したバランスのいいヘッドホンです。

誰かの前でパーツをサッと付け替えて「これ凄くない？」と自慢したくてたまらなくなる、個人的に推したい「個性派ヘッドホン」の魅力をお届けします！