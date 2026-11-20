「Intel Core i7-13620H」と16GBメモリー搭載の安心感

グラフィックに強くて、大きすぎない画面のマシンが欲しい。そんな人にお勧めしたいのが、mouseの15.6型ノートPC「K5-I7G50BK-A」だ。価格は22万9700円から。

基本仕様はCPUにインテルの「Core i7-13620H」を採用。メモリーは8GBを2枚搭載した16GBで、余程大量のメモリーが必要な作業でなければ、十分にこなせる性能をもつ。

推しポイント1：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop搭載

K5-I7G50BK-Aの売りは、独立したグラフィックとして「NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop」を搭載していること。

さすがにデスクトップ用モデルには敵わないが、CPU内蔵グラフィックより遙かに高い性能を誇り、画像・動画編集や軽めのゲームにも対応できるのは嬉しい。

外部映像出力端子としてHDMIとmini DisplayPortを各1個搭載しているので、本体ディスプレーとあわせて最大3画面の同時出力も可能。持ち運びと据え置きの両方と相性が良いモデルに仕上がっている。

推しポイント2：拡張性も十分確保

本機のもう1つの推しは、必要十分な拡張ポート類を備えていること。

前述のHDMI、mini DisplayPort以外にも、最大10Gbps対応のUSB-C端子や、同5Gbps対応のUSB-A端子、カードリーダーに有線LANと目白押しだ。

持ち運びでも据え置きでも、USBハブに頼らず単体で外付け機器を利用できることは大きなメリット。オールインワンに近いノートPCを求める人にも、本機は悪くない選択肢といえるだろう。