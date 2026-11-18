11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。pCloudのブースでは、月額料金を支払わずに利用できる買い切り型クラウドストレージ「pCloud」が紹介されていた。

Google DriveやDropboxなど、クラウドストレージといえば月額・年額料金を支払うサブスクリプション型が一般的だ。しかし、pCloudは一度料金を支払えば、継続的な支払いなしで長期間利用できる「ライフタイムプラン」を用意している。毎月の固定費を増やしたくないユーザーには、なかなか魅力的な仕組みといえるだろう。

月額料金なしで最大17.5TB！ 実はサブスクプランもある

pCloudのライフタイムプランは、500GBから利用可能。2TBや10TBといった大容量プランも用意されており、追加購入によって最大17.5TBまで容量を拡張できる。写真や動画など、大容量のデータを長期間保存したいユーザーにも対応できるサービスだ。

pCloudには、月額・年額料金を支払うサブスクリプション型のプランも存在する。しかし、ブース担当者によると、日本だけでなく海外でも、利用者のほとんどが買い切り型を選択しているという。やはり、一度購入すれば継続的な支払いが発生しないという点が支持されているようだ。

また、担当者は買い切り型ならではの事業モデルについても説明してくれた。サブスクリプション型では継続課金するユーザーの数が収益に直結するが、買い切り型では購入時にまとまった売り上げを得られる。そのため、アクティブユーザーの増減にサービスの継続が左右されにくいという考え方だ。

スイス発で10年以上の実績！ 11月28日まではセールも開催

pCloudを運営するのは、スイスに拠点を置くpCloud International AG。日本市場への本格的な展開からはまだ日が浅いものの、欧州ではすでに10年以上の運営実績を持つサービスだ。

データを保管するサーバーは、米国とルクセンブルクに設置されている。ユーザーはアカウント作成時に保存先の地域を選択できる仕組みで、データの保管場所を重視するユーザーにも配慮されている。

ブース担当者によると、pCloudは最近になって料金を値上げしたという。ただし、11月28日まではブラックフライデーセールを開催しており、通常より安くライフタイムプランを購入できる。

セール期間中は、500GBプランが159ドル、2TBプランが379ドル、10TBプランが1099ドルで販売される。さらに、3TBのストレージに暗号化機能「pCloud Encryption」とパスワード管理サービス「pCloud Pass」を組み合わせた買い切り型の限定バンドルも579ドルで用意されている。

クラウドストレージは便利な一方、長く使い続けるほど月額料金が積み重なることが気になるもの。その点、pCloudは最初にまとまった費用が必要になるものの、継続的な支払いを抑えられるのが強みといえそうだ。

特に、写真や動画などのデータを長期間保管したいユーザーにとって、買い切り型という選択肢は検討する価値があるだろう。クラウドストレージにも「買って使う」という考え方があることを、改めて感じさせる展示だった。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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