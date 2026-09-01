シャオミは9月1日、POCOブランドのFシリーズ最上位モデル「POCO F9 Ultra」を発売しました。価格は12GB+256GBモデルが14万9800円、16GB+512GBモデルが16万9800円です。
発売記念として9月1日22時から9月23日23時59分までは2万円オフの早割価格が適用され、12GB+256GBモデルは12万9800円で購入できます。またキャンペーン期間中は、旧機種の下取りに3000円のボーナスを上乗せする施策や、学生向けの2000円クーポン、Xiaomi Careの2年プランを1万円引きで追加できる特典も用意されます。
販売チャネルはXiaomi Store各店とXiaomi公式サイトのほか、楽天市場店、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピング、TikTok Shopの各公式ストアです。
重いゲームも余裕で遊べる
ハイエンドのスペック
SoCにはSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用し、メモリーとストレージの構成は12GB+256GBと16GB+512GBの2種類です。ディスプレーは約6.9型有機EL（2608×1200ドット）で、リフレッシュレートは最大185Hz、タッチサンプリングレートは最大480Hzに対応します。
アウトカメラは3眼構成。約2億画素のメイン（1/1.56型センサー、F1.67、OIS）、約5000万画素の5倍光学望遠、約5000万画素の超広角という組み合わせです。インカメラは約3200万画素の広角を採用しています。
バッテリー容量は8050mAhで、100Wの有線充電とワイヤレス充電に対応するほか、27Wの有線リバース充電と22.5Wのワイヤレスリバース充電も利用できます。OSはAndroid 16ベースのHyperOS 3。通信はWi-Fi 7とBluetooth 6.0で、nanoSIMとeSIMのデュアル構成に対応し、NFCも搭載します（FeliCaは非対応）。生体認証は超音波式の画面内指紋センサーとAI顔認証の2種類です。
本体サイズは約77.94×163.49×8.74mm、重さは約235gで、防水防塵はIP66/68等級。カラーはダークチェリーとブラックの2色展開になります。
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