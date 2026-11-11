Amazonセール情報大紹介！ 第2456回
Apple TV 4Kに新モデル登場！ A19チップ搭載、11月13日発売で予約受付中
2026年11月11日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】Apple 新型「Apple TV 4K（第4世代）」をチェック！
Appleの新型「Apple TV 4K（第4世代）」がAmazonで予約受付中。価格は49,800円。
A19チップによるなめらかな再生に加え、4K Dolby VisionやDolby Atmosにも対応。映画やドラマを高画質な映像と立体的な音で楽しめる。さらに、対応するHomePodを4台組み合わせれば、前後から音が広がるサラウンド環境も構築可能。映像だけでなく、音にもこだわった新型モデルだ。
①4K映像に対応するHDR規格と表示機能
4K Dolby VisionやHDR10+に対応。対応ディスプレーでは21：9のワイド画面表示も可能だ。さらに、HDMIのQuick Media Switchingも備える。
②HomePod4台で広がるサラウンド音響
第2世代HomePodまたはHomePod mini 2を4台組み合わせ、前後に配置したサラウンド再生に対応。各スピーカーは自動で調整され、バランスの取れた音を届ける。さらに、話し声を聞き取りやすくする「対話を強調」機能も備える。
③探せるリモコンとスマートホーム連携機能
付属のSiri Remoteはタッチ対応クリックパッドを搭載。iPhoneの「探す」アプリから音を鳴らしたり、対応機種では正確な場所を探したりできる。また、Apple TV 4Kはスマートホームのハブにもなり、外出先から対応機器を操作できる。
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