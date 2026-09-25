アップル「Apple TV 4K」HomePod 4台でサラウンド再生？　ベータ版の報告に異論も

アップルが開発しているとうわさのHomePod 4台を使ったApple TV 4K向けのサラウンド機能が、「tvOS 27.2」のベータ版に入った可能性がある。海外メディアFlatpanelsHDが9月23日にXで伝えた内容を、米メディア9to5Macが同日に報じた。

FlatpanelsHDによると、tvOS 27.2 beta 2を調べたところ、うわさされていたHomePod 4台によるApple TV 4Kとのワイヤレスサラウンド接続が実装されていたという。9to5Macによると、公開された画面ではフルサイズのHomePod 2台とHomePod mini 2台の計4台に音声を送る設定になっているという。

ただし、FlatpanelsHDのRasmus Larsen氏は、「機能はまだ完成していない」としている。4台のスピーカーにリアなどの役割を割り当てられないため、前も後ろも同じ音が流れるそうだ。また、映像のAtmos（立体音響の方式）やサラウンド音声では動くものの、メニューやゲームの音は前のスピーカーからしか出ないらしい。

一方、9to5Macがこのことを記事で取り上げたあと、リーカーのpdfu氏がXで「ホームシアターの項目はtvOS 27.0にすでにある」と投稿し、「この機能は実際にはまだサラウンド用ではない」と反論を始めた。同氏によると、OS 27.2になってもHomeKitはHomePod 4台でサラウンドシステムを組むことができず、27.0 beta 8のときに報告してから実質的な変化はないという。

HomePod 4台でサラウンドを組むといううわさは今回が初めてではない。pdfu氏はaudioOS 27 beta 8のコードでこの機能の手がかりを見つけ、米メディアMacRumorsのフォーラムで共有していた。同紙によると、そのコードにはHomePodを前の左右と後ろの左右に置く構成に合わせて音を調整できることをうかがわせる記述があったそうだ。

9to5Macは、新デバイス「HomePad」と新しいApple TV 4K、HomePodは10月に発売される見込みだと伝えている。