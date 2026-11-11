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Apple製品＆サービスおすすめ大紹介！ 第4回

アカデミー賞受賞作も！ 高評価のオリジナル作品が揃う「Apple TV」で秋の夜長を楽しもう

2026年11月11日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「Apple TV」はアップル発の動画配信サービス

アップルの動画配信サービスは少数精鋭のオリジナル指向

　秋の夜長はゆっくり映画やドラマを楽しみたいという人も多いでしょう。今回は少数精鋭の高品質作品を発表し続けていることで有名な「Apple TV」をオススメしたいと思います。

　Apple TVはサブスクリプション型の動画配信サービス。最大の特徴は、他サービスのように大量の作品を外部から買い付けて配信するのではなく、ほぼすべてがアップルの自社作品で固められていること。

　ハリウッドからスタッフ・俳優を招聘し、膨大な予算を投じて作られているオリジナル作品は高評価を得ており、米アカデミー賞やエミー賞を受賞した作品も。玉石混合ではなく、質にこだわったプログラム作りがApple TVの真骨頂と言っても良いでしょう。

　その質は仕様にもあらわれており、基本的に4K HDR、Dolby Vision、Dolby Atmos対応で視聴できます。追加料金も要りません。そして何より、視聴途中に割り込んでくる広告がないことは大きなメリットでしょう。

Apple TVは高品質なオリジナル作品が特長！

「Apple TV」をチェック！
 

家族6人まで追加料金要らず！

　Apple TV月額料金はズバリ1200円。そして追加料金なしで最大家族6人（6アカウント）まで共有可能。新規登録後、7日間の無料体験期間もあります。

　なお、iPhone、iPad、Mac、Apple TV 4Kなどの対象製品を新規購入すると、Appleデバイス購入特典としてApple TVが3ヵ月間無料になります。また、Apple Musicの「学生プラン（月額680円）」に加入している人は、追加料金なしでApple TVも視聴可能です。

　いわゆるファミリー共有できるのがうれしい特徴ですね。大学生のうちは学生プランで実質無料視聴できるのも太っ腹！

「Apple TV」をチェック！
 

視聴手段はアップル製品だけじゃない！

　Apple TVの視聴はMacBook、iPhone、iPad、そしてApple TV 4Kなどアップル製品のほか、当然WindowsやAndroidでも可能です。そのほか家電メーカー各社のスマートテレビや家庭用ゲーム機、そしてfire TVといった動画配信用デバイスでも楽しめます。

　いわゆる“ハズレ”が少なく、画質・音質にも妥協ない作りであることがApple TV最大の強み。そして、家族6人までそれぞれのApple IDで管理できるため、実質一人200円で楽しめるコスパの高さも見逃せません。余暇時間を有意義に過ごしたいならApple TV一強かも！

スマートテレビやウェブでもApple TVは視聴可能

「Apple TV」をチェック！
 

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