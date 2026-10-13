新色＋4台連携でサラウンドシステムが組める新「HomePod mini」にCPU性能大幅アップの「Apple TV 4K」

スマートホーム製品を一新したアップル。昔のiMacのミニチュア版のような外見が魅力（ただし国内発売未定）のスマートホームハブ「Apple HomeView」は別記事で紹介しているので、本記事では日本でも発売される「HomePod mini 2」と「Apple TV 4K」を紹介しよう。

4スピーカーサラウンドが可能になった「HomePod mini 2」

まずは6年ぶりのリニューアルで第2世代となった「HomePod mini 2」。価格は2万4800円で、10月30日（金）発売。すでに予約注文受付を開始している。

サウンド面での進化が、後述する最新の第4世代Apple TV 4Kを中心に、4台のHomePod mini 2／HomePodとの組み合わせで可能な4スピーカーサラウンドシステム。HomePod mini 2にはApple Watch Series 10にも採用された「Apple S10」を搭載しており、室内の各スピーカーの位置を認識。サウンドを自動で調整し、臨場感溢れるオーディオ体験を可能にするという。

また、Mac用のスピーカーとしての利用にも対応。カラバリはホワイト、ピンク、グリーン、ブルー、ミッドナイトとカラフルな5色で、Macと合わせられる。本体上部には再生中の低音と高音にリアルタイムで反応して、明るくなったり点滅するサンドグロー機能を搭載。心地よい雰囲気をもたらしてくれる。

スマートホームハブとしての機能も搭載。同時発表のスマートホームカメラやドアベルのコントロールが可能なほか、音声認識機能も持っており、警報音を聞き取って、ユーザーのiPhoneやiPad、Apple Watchに知らせてくれる機能も持っている。

iPhone 17と同じCPUで性能アップの「Apple TV 4K」

続いては第4世代になった「Apple TV 4K」。価格は4万9800円で、11月13日（金）発売。予約注文はすでに受付中。

iPhone 17に採用されたA19チップを搭載し、前世代と比べて最大50％高いCPU性能と最大2倍のGPU性能を持ち、レスポンスが向上。前述の4スピーカーサラウンドシステムへの対応が大きな売り。新しいリモコンは「探す」アプリから「正確な場所を見つける」機能に対応したほか、音を鳴らすことで手元にないときでもすぐに見つけられるようになった。なお、この新しいリモコンは既存のApple TV HD／Apple TV 4Kにも対応し、別売りで購入できる。