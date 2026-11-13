吉野家の福箱に「超小盛丼」！ 2027年の干支入り、先着5000個限定

牛丼チェーン「吉野家」は11月12日、公式通販ショップと各ECモール店で2027年の「福箱」の販売を開始しました。販売期間は2027年1月14日10時までです。

吉野家の2027年「福箱」が期間限定で登場！

今回の福箱は、定番の冷凍牛丼の具をはじめ、2026年に発売した商品や吉野家オリジナルグッズなどを詰め合わせた「松」「竹」「梅」の全3種類です。

さらに、先着5000個限定で、2027年の干支「未」の文字が入った超小盛丼が付属します。

・「梅」 4320円

牛丼の具120g×2、牛鉄板焼肉105g（2食入）×1、甘口豚丼の具120g×2、親子丼の具120g×2、紅生姜×1を詰め合わせたセットです。

すべて冷凍で、公式通販ショップでは初めて販売する「牛鉄板焼肉」も入っています。

・「竹」 5940円

牛丼の具120g×4、甘口豚丼の具120g×2、豚しょうが焼120g×2、から揚げ500g×1、焼鶏丼の具120g×2、親子丼の具120g×2、とろろ（2パック入り）×1、唐辛子×1を詰め合わせています。

唐辛子以外はすべて冷凍です。から揚げや焼鶏なども入った大容量セットで、特製どんぶり柄のギフトボックスに梱包して届けます。

・「松」 8532円

牛丼の具120g×6、甘口豚丼の具120g×4、豚しょうが焼120g×2、から揚げ500g×1、親子丼の具120g×2、厚切り牛たん100g×1、焼サーモン（50g×5枚入り）×1、紅生姜×1、とろろ（2パック入り）×1、唐辛子×1に、牛丼柄ブランケット×1を加えたセットです。食品は唐辛子以外すべて冷凍です。

ブランケットは吉野家の牛丼をモチーフにしたオリジナルグッズで、サイズは幅920mm×高さ620mm。素材にはポリエステル100％を使用しています。折りたたんで、どんぶり部分にコンパクトに収納できる仕様です。

■先着5000個限定 干支「未」入り超小盛丼

福箱には、先着5000個限定で2027年の干支「未」の文字が入った超小盛丼が付きます。サイズは口径7cm×高さ3cmで、底面に干支の文字が入っています。

なお、「竹」と「梅」は通販限定の特製どんぶり柄ギフトボックスで届けます。

毎年恒例の超小盛丼、今年は「未」！

福箱の先着特典として毎年登場する「超小盛丼」。2027年は干支の「未」が入ったデザインです。



口径7cmという小ささがかわいらしく、飾っておくだけでも楽しめそう！ 今年は先着数量が昨年の3000個から5000個に増えているので、手に入れるチャンスも広がりました。

・開始日：2026年11月12日

・終了日：2027年1月14日

※価格は税込み表記です。