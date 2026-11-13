吉野家の福箱に「超小盛丼」！ 2027年の干支入り、先着5000個限定

牛丼チェーン「吉野家」は11月12日、公式通販ショップと各ECモール店で2027年の「福箱」の販売を開始しました。販売期間は2027年1月14日10時までです。
吉野家の2027年「福箱」が期間限定で登場！
今回の福箱は、定番の冷凍牛丼の具をはじめ、2026年に発売した商品や吉野家オリジナルグッズなどを詰め合わせた「松」「竹」「梅」の全3種類です。
さらに、先着5000個限定で、2027年の干支「未」の文字が入った超小盛丼が付属します。
・「梅」 4320円
牛丼の具120g×2、牛鉄板焼肉105g（2食入）×1、甘口豚丼の具120g×2、親子丼の具120g×2、紅生姜×1を詰め合わせたセットです。
すべて冷凍で、公式通販ショップでは初めて販売する「牛鉄板焼肉」も入っています。
・「竹」 5940円
牛丼の具120g×4、甘口豚丼の具120g×2、豚しょうが焼120g×2、から揚げ500g×1、焼鶏丼の具120g×2、親子丼の具120g×2、とろろ（2パック入り）×1、唐辛子×1を詰め合わせています。
唐辛子以外はすべて冷凍です。から揚げや焼鶏なども入った大容量セットで、特製どんぶり柄のギフトボックスに梱包して届けます。
・「松」 8532円
牛丼の具120g×6、甘口豚丼の具120g×4、豚しょうが焼120g×2、から揚げ500g×1、親子丼の具120g×2、厚切り牛たん100g×1、焼サーモン（50g×5枚入り）×1、紅生姜×1、とろろ（2パック入り）×1、唐辛子×1に、牛丼柄ブランケット×1を加えたセットです。食品は唐辛子以外すべて冷凍です。
ブランケットは吉野家の牛丼をモチーフにしたオリジナルグッズで、サイズは幅920mm×高さ620mm。素材にはポリエステル100％を使用しています。折りたたんで、どんぶり部分にコンパクトに収納できる仕様です。
■先着5000個限定 干支「未」入り超小盛丼
福箱には、先着5000個限定で2027年の干支「未」の文字が入った超小盛丼が付きます。サイズは口径7cm×高さ3cmで、底面に干支の文字が入っています。
なお、「竹」と「梅」は通販限定の特製どんぶり柄ギフトボックスで届けます。
毎年恒例の超小盛丼、今年は「未」！
福箱の先着特典として毎年登場する「超小盛丼」。2027年は干支の「未」が入ったデザインです。
口径7cmという小ささがかわいらしく、飾っておくだけでも楽しめそう！ 今年は先着数量が昨年の3000個から5000個に増えているので、手に入れるチャンスも広がりました。
・開始日：2026年11月12日
・終了日：2027年1月14日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります