ファミマのクリスマスは全66品！ 試食してわかった本当に食べたい「推しグルメ」

クリスマスグルメの代表格といえば、ケーキとチキンでしょう。そして、そのどちらもハイクオリティなコンビニといえば、スイーツのヒット商品とチキンの名作を数多く生み出しているファミリーマート。

同社が掲げる今年のテーマは「おうちで欲張りクリスマス」。全66種類にもおよぶ多彩なラインナップの中から、一部を実食。レポートを踏まえてオススメの商品をお伝えします。

ザクとろの「ミルフィーユ・シャンティ」は必食だ！

ファミマのクリスマス商品は9月16日から予約受付されていて、受け取り期間は12月20日～25日。ケーキは28種類がラインナップされ、中には初登場の力作もあるのですが、まずは大定番から紹介します。

▲ミルフィーユ・シャンティ 4700円

「ミルフィーユ・シャンティ」は、20年以上愛されているロングセラーのクリスマスケーキ。香ばしく焼き上げたパイ生地に、カスタードクリームとバニラクリームの2種類をサンドし、ホイップクリームでデコレーションされています。

人気の理由は、驚くほどのザクザク食感と、なめらかなクリームのメリハリ。パイ生地がしめらないように工夫することで、“ザクとろ”のコントラストを生み出しているそうです。

スタンダードなミルフィーユとも異なる、生地とクリームのマッチングが実に絶妙。クリームの甘さやイチゴの酸味とのバランスもよく、ファンが多いのもうなずけます。

なお、このオンリーワンなウマさは通年販売しても絶対ヒットする気がするのですが、クリスマスだけのお楽しみとのこと。未食の人は、ぜひ今季のクリスマスに！ ちなみに、チョコレート党には「ショコラ・ミルフィーユ」もありまっせ。

▲ショコラ・ミルフィーユ 4700円

そのうえで、より本格的なチョコレートケーキを求める人には、ベルギーが誇る巨匠のブランド名を冠した「ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ」を。

▲ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ 4600円

こちらは口どけなめらかな濃厚ショコラキャラメルムースに、バニラ香るビターキャラメルソースをドッキング。さらにアーモンドプラリネの食感を楽しめる、贅沢なおいしさが魅力です。

こちらは、ジュワとろのムースとソースが、ふんわりしたココアスポンジ生地と至福の調和！ その中で、微細にカリッとしたアクセントを演出するのがプラリネ。味わいはどっしり重厚ながら余韻に重さはなく、実にリッチで絶品です。

なお、監修ケーキにはほかに、「ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ」（4600円）、「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆バニラ）」（4980円）、「テオブロマ監修 ガトーショコラアソート」（2980円）もあります。

そして初登場となる個性派が、「おうちで飾ろう！クリスマスケーキ5号」。商品自体は白いシンプルなケーキ（中にイチゴソースやピーチ入り）となっており、好きなフルーツなどを買って盛り付けてどうぞ、というDIYケーキです。

▲おうちで飾ろう！クリスマスケーキ5号 2400円（中央手前のプレーンなケーキが本商品）

このDIYケーキはデコレーションを省いている分、リーズナブルな価格となっているのも特徴ですが、冒頭でも述べたように今年は全商品で“おトク”を訴求。

たとえばケーキは12月1日のAM9時までに「ファミマオンライン」で予約すると早割りが適用され、400円引きになるうえ300円相当のファミマポイントがもらえるのです！ こりゃあ利用するしかないですな。

クリスマスのチキンは希少な「骨付き」を狙え！

ファミマのチキンといえば、2026年で誕生20周年を迎えた「ファミチキ」、というのは全国民の総意でしょう。ですが、この時季にオススメなのが骨付きタイプの「ファミマプレミアムチキン」と「直火焼ローストチキンレッグ」です。

かつては通年販売されていた、ファミマの骨付きフライドチキン。あの味が恋しい人にとって、この「ファミマプレミアムチキン」は特別な商品であるといえるでしょう。もちろん「ファミチキ」も絶対的なウマさですが、ぜひクリスマスには一緒にどうぞ。

▲ファミマプレミアムチキン 380円

プレミアムとうたう通り、18種類ものスパイスとハーブを使った味わいは複層的でリッチ。衣はカリッと中はジューシーで、食べごたえも十分です。

そして「直火焼ローストチキンレッグ」は、甘辛い味付けと直火焼きの香ばしさが特徴。とぅるんとぅるんの皮の下にはしっとりじゅんわりのやわらかい肉がたっぷりで、こちらも悶絶級なウマさです。

▲直火焼ローストチキンレッグ 510円

なお、より贅沢でジャンボなローストチキンを味わいたい人には、1～2人サイズの「阿波尾鶏ローストレッグ」も。こちらは徳島県産の地鶏「阿波尾鶏」を香ばしく焼き上げたタイプで、お祝いにぴったりです。

▲阿波尾鶏ローストレッグ 1890円

「ファミマオンライン」からの予約で150円おトクになるセットには、3～4人前の「3種チキンのパーティーセット」（3144円）や、2～3人前の「プレチキ×ファミチキセット」（1704円）などがあるほか、一部商品は「サントリー 伊右衛門 2L」の引き換え券も対象に。お見逃しなく！

“欲張り志向”に応えるのがファミマのおトクなクリスマス

発表会では、ファミリーマートの各責任者がクリスマス施策の背景や、商品それぞれのこだわりなどを語りました。

今年のポイントは、物価高に加えて12月24・25日が平日であること。そのため、店ではなく家でパーティーをする派が多く、休日のような準備が難しい分、手間は減らしつつもおいしさや特別感は追求したいというニーズがより強くなるとのこと。

こうした“欲張り志向”に応えるため、掲げたテーマが「おうちで欲張りクリスマス」。ケーキにチキン、パーティーメニューなど全66種類の商品をそろえたうえ、早期予約や「ファミマオンライン」からの予約で、最大700円相当がおトクになる特典を用意したそうです。

予約は受付中ですが、数量限定につきなくなり次第終了となる商品もあるので、何はともあれお早めに。ファミリーマートでおトクにおいしいクリスマスを楽しんでください！

※記事中の価格は税込み