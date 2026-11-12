【半額】ココスの生ビールが297円！ ポテトは269円、7日間限定のお得祭り

ファミリーレストラン「ココス」は11月24日～30日の7日間限定で、ブラックフライデーに合わせて「秋のごちそうクーポンフェス」を開催します。
看板商品の「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ」をはじめ、ステーキやオムライス、デザートなど全20品が最大300円引きになるほか、カリカリポテトや生ビール、おこさま向けメニューなど8品は半額になります。クーポンはココス公式アプリ「ココウェブ」で配信します。
人気メニューがお得に！ 最大300円引きのクーポンを配布
メインメニューからサイドメニュー、デザートまで、幅広い商品がクーポンの対象です。
クーポンの利用には、ココス公式アプリ「ココウェブ」への会員登録が必要です。当日の入会も可能です。対象店舗は11月12日時点で501店舗を予定しており、空港店舗では実施しません。また、持ち帰りには利用できません。
・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g 通常1199円→979円
・厚切り!!サーロインステーキ 通常2849円→2519円
・ビーフハンバーグステーキ 通常1089円→869円
・濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス 通常1309円→1089円
・長崎県産鰺と野菜の黒酢あん膳 通常1309円→1089円
・魚介のスープパスタ 通常1199円→979円
・魚介とブロッコリーのアヒージョ 通常539円→429円
・海老とアボカドのブルスケッタ 通常319円→264円
・CoCoプリン 通常385円→330円
・黒みつ白玉バニラ 通常319円→264円
・北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ～ビスクソース～ 通常495円→429円
・ココスモーニング～キャラメリゼバナナワッフル～ 通常1089円→869円
・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g ランチ 通常1199円→979円
なお、「ココスモーニング～キャラメリゼバナナワッフル～」はプレミアムモーニング実施店舗で土日限定、「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g ランチ」は平日10時～15時のランチメニュー提供時のみクーポンを利用できます。
カリカリポテトや生ビールなど8品は半額！
さらに、サイドメニューやドリンク、デザート、おこさま向けメニューなど8品は半額になります。
・カリカリポテト 通常539円→269円
・生ビール（中ジョッキ） 通常594円→297円
・マロンとタルトのグラスパフェ 通常979円→489円
・プレミアム ドリンクバーセット 通常352円→176円
・低アレルゲンおこさまカレー（マグネット無し） 通常429円→214円
・ラスカル おこさま包み焼きハンバーグ（マグネット無し） 通常759円→379円
・おこさまラーメン（マグネット無し） 通常429円→214円
・おこさまうどん（マグネット無し） 通常319円→159円
生ビールもポテトも半額！これは見逃せない
今回のクーポンフェスは、メイン料理だけでなくサイドメニューやドリンク、デザートまで対象です。
生ビール（中ジョッキ）は半額の297円になるのでお酒好きの方は注目です！ カリカリポテトも半額なので、一緒に注文したいですね。
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年11月30日
※価格は税込み表記です。
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