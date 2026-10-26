格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第616回
Nothingから新ミドル機「Nothing Phone (4b)」登場 8GBメモリー＋FeliCa搭載で6万円弱、ブルーが美しい！
2026年10月26日 15時00分更新
主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はNothingの新ミドル機「Nothing Phone (4b)」が登場。スマホ価格上昇が著しい昨今だが、8GBメモリー搭載＋FeliCa対応で6万円弱。楽天モバイル限定のブルーも魅力的だ。
Nothingから新たなミドル機「Phone (4b)」が登場 スマホ価格高騰の折に6万円弱の全部入りがうれしい
Nothingから新モデル「Nothing Phone (4b)」が登場。10月27日に発売される。公式オンラインストアでの価格は5万9800円、楽天モバイルでの取り扱いもあり、こちらは5万8900円。楽天限定カラーとしてブルーが用意される（ほかにホワイトとブラック）。
Nothing Phone (4b)の特徴としては、「Nothing Phone (4a) Pro」で初採用されたユニボディー構造を用いた点がある。ただし、こちらはメタルではなく、プラスチック素材。そして背面上部のカメラ部はシースルーデザインで、さらに通知や着信をバー状のLEDで表わす「Glyphバー」と、Nothing機ならではの外観となっている。
主なスペックは、Antutuのスコアで100万点弱のSnapdragon 6 Gen 4、ディスプレーは120Hz対応の6.77型有機EL、カメラは5000万画素（1/2.76型）＋800万画素広角の2眼構成、5200mAhバッテリー、Android 16ベースのNothing OS 4.1など。防水対応はIP64と防滴レベルだが、日本向けにeSIMやFeliCaはサポートしている。
メモリー／ストレージは8GB＋128GBの1モデル。ミドルクラスのスマホは特に価格上昇が激しいので、6万円切りなら貴重な1台となりそうだ。
同じ6万円弱でより高性能な「Nothing Phone (4a)」があり
カメラ重視なら選択肢に加えたい
ちなみに同社は、今年4月にNothing Phone (4a)と前述のNothing Phone (4a) Proをリリースしているが、Nothing Phone (4a)は8GB＋128GBが5万8800円、8GB＋256GBが6万4800円と価格帯的に被りがある。
Nothing Phone (4a)は背面全体がガラス素材のシースルーデザインで、SoCこそSnapdragon 7s Gen 4でNothing Phone (4b)と大差ないが、カメラは5000万画素（1/1.57型）＋5000万画素望遠（ペリスコ型、光学3.5倍）＋超広角と明確に上。デザイン面で気に入るなら、在庫があるうちはこちらも選択肢に加えたい。
ちなみにNothing Phone (4a)の公式ストアやECサイトでの在庫は、ホワイトとブラックのみ。登場時に話題になったピンクやブルーは品薄のようだ。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
|IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM）
|IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
|5ギガ
|15ギガ
|25ギガ
|35ギガ
|10ギガ
|25ギガ
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月25GB
|月35GB
|月10GB
|月25GB
|制限時の
通信速度
|300kbps
|300kbps
|月額料金
|950円
|1600円
|2000円
|2400円
|1050円
|1650円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○(eSIMのみ)
|通話定額
|500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）
|データのみ
|初期費用
|3733円(auは3746円)
|3733円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|220円／1GB
|通信制御
|3日／366MB(低速時のみ)
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|ー
|ー
|公衆Wi-Fi
|×(BIC SIMは○)
|×
|最低利用期間
|2ヵ月
|2ヵ月
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月2GB：850円、月10GB：1400円
月45GB：3300円、月55GB：3900円など
|月5GB：650円
月55GB：3540円など
|mineo デュアルタイプ
|マイピタ
3GB
|マイピタ
7GB
|マイピタ
30GB
|マイそく
スーパーライト
|マイそく
スタンダード
|マイそく
プレミアム
|通信網
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月3GB
|月7GB
|月30GB
|なし
|最大1.5Mbpsで使い放題
|最大5Mbpsで使い放題
|制限時の
通信速度
|1Mbps
（＋385円で3Mbps）
|3Mbps
|32kbps
|32kbps(平日12～13時)
|月額料金
|1298円
|1518円
|2178円
|250円
|990円
|2200円
|5G対応
|○
|eSIM対応
|○（ドコモ、auのみ）
|通話定額
|550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
|初期費用
|4290円
|制限解除
オプション
|55円／100MB
|198円／24時間
|通信制御
|3日／10GB(低速時のみ)
|3日／10GB
|カウント
フリー
|低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）
|1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
|公衆Wi-Fi
|月398円
|最低利用期間
|なし
|契約解除料
|なし
|転出手数料
|なし
|その他プラン
など
|月15GB：1958円
月50GB：2948円
|最大300kbpsは660円
|イオンモバイル
|BIGLOBEモバイル
|メルカリモバイル
|5GB
|20GB
|プランR
|プランM
|4GB
|20GB
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|高速通信
通信量
|月5GB
|月20GB
|月3GB
|月6GB
|月4GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|300kbps
|月額料金
|1298円
|1958円
|1320円
|1870円
|990円
|2390円
|5G対応
|○
|×（ドコモは○）
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○（物理SIMは予定）
|通話定額
|550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)
|660円(1回3分)
913円(1回10分)
|550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3733円
|3300円
|制限解除
オプション
|1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)
|330円／100MB
|メルカリでのギガの売買が可能
|通信制御
|3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|―
|＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：858円
月10GB：1848円など
|月1GB：1078円など
|月10GB：1730円
月40GB：3700円
|日本通信SIM
|HISモバイル
|合理的シンプル290プラン
|合理的みんなのプラン
|合理的50GBプラン
|1GB
プラン
|7GB
プラン
|30GB
プラン
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|段階制
月1GB～
|月20GB
|月50GB
|月1GB
|月7GB
|月30GB
|制限時の
通信速度
|低速通信
|低速通信（200kbps）
|月額料金
|290円～
|1390円
|2178円
|550円
(100MBまで280円)
|990円
|1999円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円
|500円(1回6分)
1480円(かけ放題)
|1回6分まで
かけ放題は
＋1480円
|初期費用
|3300円
|3300円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|200円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月3GB：770円、月10GB：1299円など
|LinksMate
|NUROモバイル
|5GB
|15GB
|VSプラン
|VMプラン
|NEOプラン
|NEOプランW
|通信網
|ドコモ
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月3GB
|月5GB
|月35GB
|月55GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1210円
|1870円
|792円
|990円
|2699円
|3980円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○（ドコモ回線のみ）
|通話定額
|935円(1回10分)
|490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3740円
|0円
|制限解除
オプション
|550円／2GB
2200円／10GB
|550円／1GB
|通信制御
|3日／300MB
(低速時のみ)
|ー
|カウント
フリー
|対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円)
|―
|LINE
|上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：737円
月30GB：2970円など
|月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
|DTI SIM
音声プラン
|y.u mobile
|J:COM MOBILE
|4GB
|すごギガ（毎日1.4GBまで）
|シングル
|シングル
U-NEXT
|5GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|au
|高速通信
通信量
|月4GB
|1日
1.4GB
|月10GB
|月20GB
(月30GB)
|月5GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|1Mbps
|月額料金
|1650円
|3960円
|1070円
|2970円
|1958円
|2508円
|5G対応
|×
|×
|○
|eSIM対応
|×
|○
|○
|通話定額
|1回10分まで
|550円(1回10分)
1400円(かけ放題)
|550円(1回5分)
1650円(1回60分)
|初期費用
|3733円
|3740円
|3300円(ウェブでは無料)
|制限解除
オプション
|330円／500MB
550円／1GB
|330円／1GB
1200円／10GB
|330円／1GB
|通信制御
|―
|条件非公表
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|J:COMオンデマンド
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可
|UQ mobile
|Y!mobile
|トクトク
プラン2
|コミコミ
プラン
バリュー
|シンプル3
S
|シンプル3
M
|シンプル3
L
|通信網
|au
|ソフトバンク
|高速通信
通信量
|月5GB/30GB
|月35GB
|月5GB
|月30GB
|月35GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|300kbps
|1Mbps
|月額料金
|2178円
3278円
|3828円
|3278円
|4378円
|5478円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|1980円(かけ放題)
880円(1回10分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|初期費用
|3850円
|3850円
|制限解除
オプション
|1100円／1GB
|550円／500MB
|通信制御
|通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|月165円
|○
|最低
利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり
|固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
|(12月から)
|ドコモ
ahamo
|ドコモ ドコモmini2
|6GB
|12GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月40GB／60GB
／120GB
|月6GB
|月12GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|128kbps
|月額料金
|3135円
／4125円
／5115円
|3278円
|4598円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
|初期費用
|0円
|3850円（オンラインは0円）
|制限解除
オプション
|550円／1GB
|1100円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|家族割引（月550円）、固定回線セット割（月1210円）、dカード支払い割（月550円）などあり
|au
povo2.0
|ソフトバンク
LINEMO
|楽天モバイル
Rakuten最強プラン
|ベストプラン
|ベストプランV
|通信網
|au
|SB
|楽天(＋au)
|高速通信
通信量
|月0GB
(要追加)
|月3GB
/10GB
|月30GB
|段階制
月3GB
/20GB
/無制限
|制限時の
通信速度
|128kbps
|300kbps
|1Mbps
|―
|月額料金
|0円
|990円
/2090円
|2970円
|1078円
/2178円
/3278円
|5G対応
|○
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○
|通話定額
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|かけ放題
|初期費用
|0円
|3850円
|0円
|制限解除
オプション
|390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題
|550円／1GB
|―
|通信制御
|使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される
|条件非公表
|カウント
フリー
|―
|LINE(トーク、
音声・動画通話)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|月398円
|最低利用期間
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|なし
|なし
|最大1078円
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他
|月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも
※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
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