iPhoneが高い？ アンドロイドなら6万円までで買えます！ 格安スマホ全特集【2026年秋】 第2回
Nothing「Nothing Phone (3a) Lite」
全部入りアンドロイドが3万円台 防滴、防塵、FeliCaでこの見た目「Nothing Phone (3a) Lite」
2026年11月06日 09時00分更新
2026年2月4日に公開された記事を再掲載したものです。（価格情報はオリジナル記事掲載時点のものです。再掲載時の11月時点での価格は3万5900円です）
「安いスマホが欲しいけど、シニア向けっぽいのは嫌だ……」そんなわがままな願いをかなえる、強力スマホが登場しました。それが「Nothing Phone (3a) Lite」です。
最近のスマホはすっかり高価になり、まともに使える性能だと10万円以上が当たり前のイメージがあります。しかし、この製品はなんと3万2890円という驚きの価格を実現しました。しかもこの価格帯のスマホといえば、動作がカクカクしたり、デザインが安っぽかったりすることが多いのですが、本機は全然違います。
手に取った瞬間にわかる高級感と、最新のゲームもそれなりにこなせるパワー、そして日本で暮らす上で欠かせないおサイフケータイまで搭載しているのです。正直、この価格設定は「ヤバすぎ」の一言。スマホのコスパの常識を塗り替える、今一番熱い1台を解説します。
【目次】この記事で書かれていること：
Nothing Phone (3a) Liteのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）3万2890円という価格がもたらす衝撃
2）所有欲を満たす唯一無二のデザイン
3）カメラ性能と日本向け機能の両立
購入時に注意したいポイント
1）性能とカメラの限界について
2）防水防塵性能のレベルが微妙
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります