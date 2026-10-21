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Nothing「Phone (4b)」

【Nothing Phone (4b)】 5万円台でFeliCa＆大容量バッテリー！ コスト高騰に抗う最強ミドルスマホ

2026年10月21日 08時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　イギリスのNothingから、同社の新たなラインアップとなるスマートフォン「Nothing Phone (4b)」が発表されました。上位モデルである「Phone (4a) Pro」のデザインをベースとしながら、おサイフケータイ（FeliCa）対応し、より手頃でアプローチしやすい価格帯を目指して開発された注目モデルです。

　日本国内における予約開始は10月20日、発売日は10月27日で、公式オンラインストアでの価格は5万9800円です。

プラスチックユニボディと
こだわりのシースルー表現

　Phone (4b)のデザインはPhone (4a) Proをベースとしていますが、筐体素材にはメタルではなくプラスチックを使ったユニボディ構成を採用しています。プラスチック素材でありながらも、表面加工や仕上げに工夫が施されており、手にした際のソリッド感や持ち心地の柔らかさを実現しています。

製品のプレゼンをしたNothing Technology Japan マネージングディレクター 黒住吉郎氏

　Nothingの代名詞でもある透明な「シースルーデザイン」はカメラ周りに集中して配置されています。透明度の高いポリウレタン樹脂を用いることで、内部構造やアンテナの存在を美しく魅せる演出が施されています。

　また、背面には通知などを光で通知する「Glyph（グリフ）バー」が搭載されており、従来モデルの3aシリーズと比較して30～40％輝度が向上しています。カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ブルーの3色展開です。このうち「ブルー」は楽天モバイル限定カラーとしての展開となります（Nothingのサイトでも購入できません）。

6.77型有機ELは120Hz対応
SoCはSnapdragon 6 Gen 4を搭載

　ディスプレーには6.77型の有機ELを搭載しています。120Hzのアダプティブリフレッシュレートに対応し、ピーク輝度は省電力性とのバランスを考慮して2000ニトに設定されています。

　SoCには8コアのSnapdragon 6 Gen 4を採用しており、日常のアプリ利用から画像処理、ゲームまで十分なパフォーマンスを発揮します。

　また、日本市場で重視される機能としてFeliCa（おサイフケータイ）やeSIMをサポートしており、IP64の防水防塵性能を備えています。端末側面には、同社独自のAIツール群（エッセンシャルスペースや検索など）へ手軽にアクセスできる「エッセンシャルキー」も用意されています。

Nothing史上最大の5200mAhバッテリーを搭載

　Phone (4b)の大きな強みとなるのがバッテリー容量です。これまでのNothingのスマートフォンラインナップの中で最大となる5200mAhの大容量バッテリーを搭載しています。

　さらに、優れた熱処理（冷却機構）設計が組み合わされており、長時間の動画視聴やゲームプレイでも安心して利用できます。そのほか、急速充電にも対応しており、30分で最大50％まで充電できます。

厳選のデュアルカメラと
新機能「デュアルビュービデオ」

　昨今の部材コスト高騰に対応しつつ、最適な構成を追求した結果、リアカメラは5000万画素のメインカメラ（光学手ぶれ補正対応）と、800万画素の超広角カメラ（画角約120度）によるデュアルカメラ構成となっています。

　12枚のRAW画像を合成して自然な階調を再現する「TrueLens Engine」により、特別な設定をせずとも自然で綺麗な写真が撮影できます。また、1600万画素のインカメラは、肌のトーンなどを自然に整えるAIビューティファイ機能に対応しています。

　動画撮影における注目機能が「デュアルビュービデオ（Dual-View Video）」です。メインカメラとインカメラを同時に使い、1つの画面で背景と自身の映像を同時に記録できるため、Vlog撮影や解説動画などに非常に便利です。

【まとめ】ユニークなデザインはそのまま
使いやすいスペックに仕上がったPhone (4b)

　Nothing Phone (4b)は、世界的な部材コスト上昇という状況下の中で、Nothingならではのエッジの効いたデザインと高い実用性を絶妙な価格バランスで実現した意欲作です。

　プラスチックユニボディながら質の高いデザインに仕上げ、6.77型の120Hz有機EL、Snapdragon 6 Gen 4、Nothing史上最大の5200mAhバッテリー、そして日本向けのFeliCaやIP64の防水防塵を取り揃えています。

　日常使いで長く安心して使える個性的でお手頃なスマートフォンを求めているユーザーにとって、有力な選択肢となる1台です。

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