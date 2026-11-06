iPhoneが高い？ アンドロイドなら6万円までで買えます！ 格安スマホ全特集【2026年秋】

スマホ高騰化の昨今、約6万円まででも使えるスマホがあるんです！

「スマホが高い！」「15万円以上するiPhoneなんて買えないよ……」と感じるなら、6万円くらいまでの「全部入りAndroidスマホ」が断然オススメです！

Androidスマホなら、3万円台からでも操作の快適さもカメラも十分な性能を持っていて、さらに防水やFeliCaに対応したスマホが手に入ります。

以下の記事で紹介しているのが、それらのスマホですが、後半では「6万円までの全部入りアンドロイド」を選ぶ際のポイントも紹介しています。合わせて、チェックしてください！

6万円までの全部入りアンドロイドを選ぶポイント（1）

【防水対応のレベル】“全部入り”でも、防水のレベルはさまざま

Androidスマホでのいわゆる“全部入り”モデルは、FeliCa（おサイフケータイ）と防水・防塵の両方に対応している製品を指すことが一般的。以前は海外からそのまま持ってきているため、日本以外では需要が低いFeliCaや防水には非対応のことが多かったのです。

ただし、防水対応については製品ごとに違いがあるので要注意。「IP68」などと表示される規格のうち、2つ目の数字（つまり上の例では「8」）が防水の等級を示しますが（1つ目は防塵の等級）、水没に耐えられる「8」や一定時間水中に没しても大丈夫な「7」に対して、「4」では飛沫、「5」では噴流水に耐えられるに留まるなどレベルが異なります。雨で多少濡れるくらいなら「4」や「5」でも問題ありませんが注意は必要です。

6万円までの全部入りアンドロイドを選ぶポイント（2）

【メモリー容量】PCと同じでメモリーは重要！ 4GBは少し厳しい

PCの世界では昔からそうですが、メインメモリーの容量が使い勝手の良さを大きく左右します。最近のWindows 11だと、8GBでは不足気味、16GBだと十分。Androidスマホだと、4GBでも動くが不足気味、8GBだと十分だと考えるとほぼそのまま当てはまります。

メインメモリーが少ないスマホでは、たくさんのアプリを起動すると、どうしても動きが遅くなったり、動作の再開に時間がかかります。最近では半導体価格の高騰で、4GBメモリーのスマホが増えていますが、普段使いの快適さを求めるなら、8GBは譲れない線となります。

6万円までの全部入りアンドロイドを選ぶポイント（3）

【カメラ性能】カメラはどれを選んでも普段使いには十分

6万円までのAndroidスマホでは、カメラの数は1個か2個の製品が大半ですが、SNSへの投稿が中心であれば不満が生じるレベルのスマホはまずありません。

ただし、4万円以下の価格帯では手ぶれ補正が弱い製品が多いので、暗い場所や慌てて撮影すると失敗写真になるケースが増えます。自撮り含めて、カメラにこだわるユーザーであれば、もうワンランク上の製品を選びたいです。