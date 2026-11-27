2026年11月12日、幕張メッセで開催された「Cybozu Days Japan 2026」のセッション「エンタープライズ企業のガバナンスと使いやすさを両立！ kintoneワイドコースという選択肢」に、オルガノ 情報システム部 SaaS管理グループ グループ長の長田英一さんと、同グループの米田篤司さんが登壇した。全社員にkintoneアプリの作成を任せる同社が、大規模利用向けの「ワイドコース」を導入し、現場の自由を残したまま全社の管理を立て直した取り組みを紹介した。

「これ以上アプリを作らないでください」。オルガノの情シスは、かつて社員にそんな呼びかけをしていた。アプリ数が上限に迫り、新しいアプリを作るには既存のものを削除するしかなかったからだ。さらに、人事異動のたびに管理者の分からないアプリをめぐる問い合わせも殺到した。それが今では約2200のアプリを運用しながら、管理者不在はゼロ。いったい何を変えたのだろうか。

全社員がアプリを作れる会社で、人事異動のたびに起きていたこと

オルガノは、半導体工場で使う超純水の製造装置などを手がける水処理エンジニアリング会社だ。kintoneを全社的な市民開発の基盤と位置付け、全社員にアプリ作成権限を付与している。営業部門でも工場でも、現場の社員が必要なアプリを作り、プラグインや連携サービスで機能を補う。JavaScriptによるカスタマイズだけは、社内ルールで禁止している。

こうした現場の開発を支えているのが情シスだ。全社ルールや利用環境を整えるほか、個別相談会で社員と一緒にアプリの作り方を考え、専門の開発会社に依頼する案件では橋渡し役も務める。アプリを作るのは現場、情シスはそれを支援するという役割分担で運用してきた。

現在の利用規模は約2600ライセンス、運用中のアプリが約2200、スペースは約130に上る。これまでに作成したアプリも延べ1万3000を超えた。利用が広がった分、似た用途のアプリがいくつも作られたり、誰が管理しているのか分からなくなったりする問題も生じていた。問い合わせ対応を担う米田さんにとって、とりわけ大変だったのが組織変更や人事異動の時期だ。

「組織変更や人事異動があるたびに、このアプリの管理者って誰ですか、という問い合わせが殺到しました。こちらからもユーザーに問い合わせたりと、大変でした」（米田さん）

アプリ数の上限も深刻な問題だった。移行前のスタンダードコースでは最大1000個だったが、ワイドコースなら3000個まで作れる。ただし、枠を広げるだけでは、管理者が分からないアプリや不適切な設定のアプリが増え続けてしまう。そこで同社が重視したのは、アプリ全体の利用状況や権限設定を継続的に把握し、問題のあるアプリを自動的に洗い出せることだった。長田さんは社内稟議でもアプリ数の拡張よりガバナンスの強化を中心に説明し、2025年12月にワイドコースへ移行した。

部内で使うアプリは申請だけ、社外に公開するなら情シスが確認

ワイドコースへの移行に合わせて、オルガノはアプリの公開ルールも見直した。全社員が自由にアプリを作れる方針は維持しながら、どこで情シスが確認に入るかを決め直したのだ。司会を務めたサイボウズ エンタープライズサクセス部の王迪さんも、企業がkintoneを全社展開する際の難しさをこう説明した。

「全社での管理のしやすさと、現場での使いやすさ。この2つの両立に難しさを感じるというご相談を多くいただきます」（王さん）

オルガノが採ったのは、アプリの重要度によって公開前の手続きを2つに分ける方法だ。部署内で使い、影響範囲が限られるアプリは、申請するだけですぐに運用を始められる。一方、重要なデータを扱うアプリや社外に公開するアプリは、情シスの事前確認が必要となる。どちらもアプリ管理台帳への登録は必須で、情シスはどの部署がどんなアプリを運用しているかを把握する。すべてのアプリを一律に審査せず、リスクに応じて管理の手間をかける運用に改めた。

ただし、公開時にルールを守っていても、その後に設定が変わることはある。管理者が異動して不在になる可能性もあるため、運用を始めたアプリを継続的にチェックしなければならない。そこで使っているのが、ワイドコースの「アプリ分析」だ。

例えば、すべてのユーザーを表す「Everyone」にデータの書き出し権限が与えられていれば、必要以上に広い権限を設定している疑いがある。アプリ分析で該当するものを洗い出し、設定の見直しを進めた結果、全員に書き出しを許可したアプリは大幅に減った。

アプリ分析は、管理者の確認にも役立っている。管理権限を持つ人が誰もいないアプリを洗い出し、管理者不在のアプリをゼロにした。現在は、管理者が1人しかいないアプリについても、担当者への確認を進めている。人事異動などで管理者がいなくなってから探すのではなく、事前に引き継ぎを促すためだ。

さらに、添付ファイルが多いアプリはBoxへの移行を促し、レコード数が非常に多いアプリは統制レベルを見直している。約2200ものアプリを情シスがひとつずつ点検するのは現実的ではないが、アプリ分析なら対応が必要なものを絞り込める。公開時のルールと公開後のモニタリングを組み合わせ、問題が見つかったアプリから改善を進める仕組みができた。

「kintoneが重い」のひと言から、手を入れるアプリを見つける

アプリの管理状況だけでなく、実際にどのくらい使われているかも把握したい。そこで米田さんが活用したのが、ワイドコースの「性能ダッシュボード」だ。アプリごとの利用頻度や応答時間などを可視化できる機能で、ヒートマップ形式の画面を確認すると、在宅勤務の申請アプリが想定以上に全社で使われていることが分かった。

もうひとつ役立ったのが、処理の遅いアプリを見つけられることだ。以前は社員から「kintoneが重い」と相談されても、ネットワークが原因なのか、アプリ側の処理に問題があるのか、切り分けるのが難しかった。今は性能ダッシュボードで応答時間を確認し、レコード数や利用者数と照らし合わせながら、原因を調べる手がかりを得られる。どのアプリから改善に取り組むべきか、判断しやすくなった。

性能ダッシュボードで見つかった課題を、次はどう改善するか。米田さんが検討しているのは、動作の重いアプリのデータをAWS側に配置し、kintoneから参照する方法だ。データの置き場所を変えることで処理速度が改善するか、これから検証するという。

この構成で使うのが、ワイドコースの「外部システムのアプリ化」だ。セッション前半では、サイボウズ エンタープライズSE部の大味慎弥さんが、この機能の仕組みや活用例を説明した。

外部システムのアプリ化は、kintoneの外にあるデータベースと接続し、そのデータをkintoneのアプリ上で直接参照・更新できる機能だ。kintone側にデータのコピーを保持しないため、元のシステムとの二重管理を避けられる。アプリを開けば最新の情報を参照でき、一覧表示やグラフ、通知といった従来のkintoneの機能も利用できる。

大味さんは、基幹システムのマスターデータを更新する業務を例に挙げた。社員がkintoneで変更を申請し、承認された内容をAPI連携などで元のシステムに反映する仕組みだ。複数のシステムで同じマスターデータを扱っている場合も、1回の申請でそれぞれを更新できれば、データの食い違いを防ぎやすい。

「基幹システムは過度にカスタマイズせず、クリーンでシンプルな状態を保ちつつ、データ連携の部分を外部システムのアプリ化でつないで、その周辺業務をkintoneで巻き取っていけるんじゃないかなと思っております」（大味さん）

社員はどこからアプリを開く？ 便利そうなポータル拡張を見送った理由

ワイドコースに移行して変わったのは、アプリ分析や性能ダッシュボードだけではない。アプリ数の上限は1000個から3000個に増え、現在約2200個を運用していても余裕がある。また、「プロセス管理強化」も活用し、申請の承認がどこまで進み、誰のところで止まっているかを把握できるようになった。

一方で、ワイドコースの機能をすべて採用したわけではない。組織やグループごとに表示するアプリを変えられる「ポータル拡張」は、あえて導入を見送った。

米田さんが社内で確認したところ、多くの社員は普段使うアプリを「お気に入り」から開いていた。ところが、ポータル拡張では、このお気に入り機能が使えなくなる。部署ごとに必要なアプリを整理できても、社員が慣れた操作方法を変えなければならない。オルガノは新しい機能の便利さよりも、日々の使い勝手を優先した。自社の運用に合う機能だけを選ぶことも、情シスの大切な判断だという。

今後は米国や台湾の拠点にもkintoneを広げていくという。現場の入力作業を簡単にする「kintone Touch」の活用に加え、蓄積した業務データをガバナンスを保ちながらAIにつなぐ構想もある。国内で整えてきた運用を海外にも広げ、kintoneの活用範囲をさらに広げていく考えだ。

講演の最後、長田さんはワイドコース導入前の状況を振り返り、会場の参加者に質問を投げかけた。

「アプリが何個あるか、即答できますか。管理者が誰なのか分からないアプリは何件ありますか。日々増え続けるアプリを、人手だけで追うことができていますか。私たちは、どれも答えられませんでした」（長田さん）

かつて「これ以上アプリを作らないでください」と呼びかけていたオルガノの情シスが、今では約2200のアプリを管理しながら現場の開発を支えている。アプリの重要度に応じた運用ルールと、問題のあるアプリを見つける仕組みを組み合わせ、自由な開発と全社の統制を両立させた。アプリ数の上限や管理の負担が、現場の業務改善を妨げ始めている企業なら、ワイドコースの導入を検討してみてはいかがだろうか。