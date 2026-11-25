無印良品、ビックカメラ、ドコモ――。2026年も、私たちの生活に身近な企業でサイバー攻撃による情報流出やシステム障害が相次いでいます。特に10月以降は情報流出の公表件数が急増。委託先や外部サービスへの攻撃が、複数の企業に影響を及ぼすケースも目立ちました。

そこで、みなさんに質問です！ 2026年に起きたサイバー攻撃や情報流出、システム障害のニュースで、特に気になったものは何ですか？ 「あのニュースには驚いた！」「自分も利用しているサービスだから不安になった」「あの障害は困った……」など、みなさんの印象に残った出来事をぜひ教えてください！

アンケートに回答してくれた方の中から、抽選でAmazonギフトカードをプレゼント！ 本記事では、2026年8月以降に公表された企業の情報流出事案を一覧にまとめています。ニュースを振り返りながら、ぜひアンケートにご参加ください！