無印良品、ビックカメラ、ドコモ――。2026年も、私たちの生活に身近な企業でサイバー攻撃による情報流出やシステム障害が相次いでいます。特に10月以降は情報流出の公表件数が急増。委託先や外部サービスへの攻撃が、複数の企業に影響を及ぼすケースも目立ちました。
そこで、みなさんに質問です！ 2026年に起きたサイバー攻撃や情報流出、システム障害のニュースで、特に気になったものは何ですか？ 「あのニュースには驚いた！」「自分も利用しているサービスだから不安になった」「あの障害は困った……」など、みなさんの印象に残った出来事をぜひ教えてください！
アンケートに回答してくれた方の中から、抽選でAmazonギフトカードをプレゼント！ 本記事では、2026年8月以降に公表された企業の情報流出事案を一覧にまとめています。ニュースを振り返りながら、ぜひアンケートにご参加ください！
上場企業と子会社が2026年8月以降に公表したサイバー攻撃による情報流出（可能性を含む）のうち、確認できた327件を、公表日の新しい順に並べた。
公表は10月に入って急増。委託先や外部サービスが攻撃を受け、その利用企業が相次いで被害を公表する「連鎖」が続いた。11月2日〜8日の週だけで85件あり、うち56件はメール配信サービス「アララメッセージ」経由だった。
最終更新：2026年11月17日（11月13日公表分まで）
11月9日〜13日アララ経由の公表が続く14件
この週の公表は14件で、前の週から71件減った。うち7件はアララ経由で、セガ（メールアドレス219万6044件）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、野村ホールディングスが流出を確認した。電通デジタルの「TONARIWA」経由の公表も2件あった。SMBC日興証券は振替先口座情報を含む最大5万6487名分の流出を確認した。
単独の事案
- 11/11SMBC日興証券最大5万6487人・振替先口座情報、氏名 ｜自社システム確認
- 11/10ソフト99コーポレーション最大13万6968人・氏名、カード情報の一部 ｜自社システムおそれ
- 11/9三井住友海上「MSコンパス」約2万3000件・氏名、メールアドレス ｜自社システム確認
- 11/9ラクスル最大249ファイル・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
連鎖の事案
- 11/11三菱UFJフィナンシャル・グループ2万件・メールアドレス確認
- 11/11野村ホールディングス1万3500件・メールアドレス確認
- 11/10旅色トラベル重複を除き5万3304件・メールアドレス確認
- 11/10九州電力「weev」978件・メールアドレス確認
- 11/9セガ219万6044件・メールアドレス確認
- 11/9手間いらず「TEMAIRAZU」約93万件・メールアドレスおそれ
- 11/9Welby16万3316件・メールアドレス確認
- 11/11日本郵便件数非公表・アンケート回答内容おそれ
- 11/9三井住友海上約22万8000件・氏名、車両情報確認
11月2日〜8日アララ経由の公表が56社85件
この週の公表は85件で、前の週から24件増え、集計期間で最も多い。67件は連鎖の事案で、うち56件はアララ経由、5件はプレステージ・コアソリューションのロードサービス経由だった。ビックカメラ（1520万4757件）、GMOメイクショップ（約1260万件）が大きな件数を公表した。エディオンはカード番号・セキュリティコードの流出のおそれを公表した。
単独の事案
- 11/6ドトールコーヒー合計2万4771件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 11/6エディオン最大1万3685人・カード情報、パスワード ｜自社システムおそれ
- 11/6セレス「ポイントインカム」約1万1100人・暗号化パスワード、口座名義 ｜自社システムおそれ
- 11/6資生堂合計2515件・問診データ、肌測定結果 ｜自社システム確認
- 11/5ドコモ最大約30万件・本人確認書類番号、口座情報 ｜自社システム確認
- 11/5九州電力送配電4139件・使用電力量、売電電力量 ｜自社システムおそれ
- 11/5ウェルネス・コミュニケーションズ209人・ストレスチェック結果、氏名 ｜委託先おそれ
- 11/5東京海上ダイレクト71件・氏名、カード情報の一部 ｜経路不明確認
- 11/4エムオーテックス件数非公表・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 11/4電通総研「FACERE」件数非公表・個人情報（項目未公表） ｜SaaS・クラウドおそれ
- 11/3あいおいニッセイ同和損害保険約44万4000件・口座情報、カード情報の一部 ｜自社システム確認
- 11/3三井住友海上約3万7000件・保険証券番号、氏名 ｜自社システム確認
- 11/2ノジマ約700万件・暗号化パスワード、氏名 ｜自社システム確認
- 11/2アイスタイル「@cosme」約300万人・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 11/2北陸電力約55万件・メールアドレス ｜委託先確認
- 11/2良品計画「無印良品」1万9933件・氏名、住所 ｜委託先おそれ
- 11/2ライフコーポレーション298件・ポイントカード番号、氏名 ｜自社システムおそれ
- 11/2GMOペイメントゲートウェイ合計69件・Vプリカ番号、氏名 ｜自社システムおそれ
連鎖の事案
- 11/6ウイングアークNEX約29万件＋約5900件・メールアドレス確認
- 11/6千葉興業銀行17万1260件・メールアドレス確認
- 11/6ライフコーポレーション13万3330件・メールアドレス、郵便番号おそれ
- 11/6マーキュリー「CoinTrade」重複を除き8万8289件・メールアドレス確認
- 11/6ミンカブ・ジ・インフォノイド約4000件・メールアドレスおそれ
- 11/6サンリオ191件＋5件・メールアドレス、氏名確認
- 11/6キヤノンマーケティングジャパン件数非公表・メールアドレスおそれ
- 11/6雪印ビーンスターク件数調査中・メールアドレスおそれ
- 11/5GMOメイクショップ約1260万件＋約4万件・メールアドレス確認
- 11/5カカクコム約570万件・メールアドレス確認
- 11/5松井証券最大83万件・メールアドレス確認
- 11/5学研ホールディングス合計79万3060件・メールアドレス確認
- 11/5サマンサタバサ43万4414件・メールアドレス確認
- 11/5三井住友銀行22万7216件・メールアドレス確認
- 11/5NTTタウンページ14万2126件・メールアドレス確認
- 11/5GMOペイメントサービス最大10万6997件・メールアドレス、氏名確認
- 11/5フジテレビ2万6273人・氏名、メールアドレス確認
- 11/5GMOイプシロン2万4645件・メールアドレス確認
- 11/5ヤマダデンキ6046件・メールアドレス確認
- 11/5アサヒメタルファイン最大5865件・メールアドレスおそれ
- 11/5楽天証券2109件・メールアドレスおそれ
- 11/5BEENOS Entertainment件数非公表・メールアドレス確認
- 11/5GMOコマース件数非公表・メールアドレス確認
- 11/5日本郵便「防災ゆうストレージ」件数非公表・メールアドレス、氏名おそれ
- 11/5十八親和銀行件数調査中・メールアドレスおそれ
- 11/4モスフードサービス751万7087件・メールアドレス、性別確認
- 11/4松竹マルチプレックスシアターズ332万305件・メールアドレス、氏名確認
- 11/4インターネットイニシアティブ98万3458件・メールアドレス、氏名確認
- 11/4ダスキン「DDuet」65万7886件・メールアドレス確認
- 11/4サトレストランシステムズ31万8513件・メールアドレス確認
- 11/4住友不動産20万5208件・メールアドレス確認
- 11/4グランビスタ ホテル&リゾート8万8684件・メールアドレス確認
- 11/4ヒューマンホールディングス5万9095件＋94件・メールアドレス確認
- 11/4ノリタケ4万575件・メールアドレス確認
- 11/4JR九州最大約1万3000件・氏名、メールアドレスおそれ
- 11/4インフォマート3577件・メールアドレス確認
- 11/4はせがわ305件・メールアドレス確認
- 11/3サンクゼール87万8343件・メールアドレス確認
- 11/3ゴルフネットワークプラス20万9460件・メールアドレス確認
- 11/3駅探件数調査中・メールアドレス確認
- 11/3横浜ゴム件数非公表・会社名、メールアドレス確認
- 11/2ビックカメラ1520万4757件・メールアドレス、氏名確認
- 11/2TKC最大223万812件・メールアドレス確認
- 11/2ODKソリューションズ79万1551件・メールアドレス確認
- 11/2キンコーズ・ジャパン26万6395件・メールアドレス、氏名確認
- 11/2イッツ・コミュニケーションズ件数調査中・メールアドレス確認
- 11/2マンパワーグループ15万8600件・メールアドレスおそれ
- 11/2近鉄・都ホテルズ「都プラス」12万9153件・メールアドレス確認
- 11/2琉球銀行9万6477件・メールアドレス確認
- 11/2小田急トラベル6万3006件・メールアドレス確認
- 11/2近鉄不動産4万9213件・メールアドレス、メール本文確認
- 11/2大阪ガス「FitDish」3万4489件・メールアドレス確認
- 11/2西日本鉄道2万560件・メールアドレス確認
- 11/2栃木銀行約1000件・メールアドレス確認
- 11/2Zaif件数非公表・メールアドレスおそれ
- 11/2パリミキアセットマネジメント件数非公表・メールアドレス確認
- 11/6コーナン商事949件・氏名、住所確認
- 11/5日産フィナンシャルサービス最大約23万6000件・氏名、住所おそれ
- 11/5損保ジャパン約6万5000件・契約情報、問い合わせ履歴おそれ
- 11/5KDDI「au自転車サポート」件数調査中・顧客情報の一部調査中
- 11/5日本郵便1672件＋2091件・氏名確認
- 11/3セブン‐イレブン「7NOW」合計16万9151件・氏名、住所確認
- 11/2丸井グループ最大9086人・銀行口座番号、氏名確認
10月26日〜11月1日Cuenote経由の公表が14社61件
この週の公表は61件で、前の週より1件多い。連鎖の事案は35件で、うち14件はユミルリンクの「Cuenote」経由、9件はNTTデータの委託先（Securitize Japan）経由、5件はアララ経由だった。良品計画は約2726万件の流出のおそれを公表し、MUJI Cardのカード番号（全桁）も対象に含む。日本航空と全日本空輸は、Amadeus経由で旅券番号を含む情報の流出のおそれを発表した。
単独の事案
- 10/31クラブツーリズム約432万件・氏名、生年月日 ｜自社システムおそれ
- 10/30良品計画「無印良品」約2726万件・カード番号、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 10/30ティンパンアレイ「RAGTAG」延べ約120万件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/30KDDI計2万2541件・氏名、電話番号 ｜委託先おそれ
- 10/30DHC5096アカウント・カード番号下4桁、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/30東急不動産4079件＋3件・氏名、メールアドレス ｜SaaS・クラウドおそれ
- 10/30イープラス「FESアプリ」3571件・氏名、電話番号 ｜自社システム確認
- 10/30西日本三菱自動車販売件数非公表・氏名、住所 ｜SaaS・クラウドおそれ
- 10/29松屋フーズ237万7127件＋2000件・氏名、暗号化パスワード ｜経路不明確認
- 10/29JFLAホールディングス「料理王国」延べ約8000件・氏名、ハッシュ化パスワード ｜自社システム確認
- 10/29日本郵便「国際郵便マイページ」件数非公表・メールアドレス ｜メール配信おそれ
- 10/28ソニー生命約290万件など・氏名、証券番号 ｜自社システム確認
- 10/28サブウェイ7件・氏名、メールアドレス ｜委託先おそれ
- 10/28モイ「ツイキャス」7件・カード有効期限、活動履歴 ｜自社システムおそれ
- 10/28ドン・キホーテ件数非公表・氏名、住所 ｜委託先おそれ
- 10/27So-net258万5481件・銀行口座情報、パスワード ｜自社システム確認
- 10/27モスフードサービス1万4034件・ユーザー名、ユーザーID ｜SaaS・クラウド確認
- 10/27ブシロード「バンドリ！アワーノーツ」1万3304人・メールアドレス、氏名 ｜委託先確認
- 10/27ENEOS Power57件・ログインID、パスワード ｜自社システム確認
- 10/26楽天グループ「楽天トラベル」最大約260万件・氏名、カード情報の一部 ｜自社システムおそれ
- 10/26ヤクルト本社3万9505件・氏名、暗号化パスワード ｜自社システム確認
- 10/26ドトールコーヒー951人・銀行口座番号、氏名 ｜自社システムおそれ
- 10/26Gunosy132人・氏名、メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/26古河電工パワーシステムズ件数調査中・氏名、住所 ｜自社システム調査中
- 10/26バンダイロジパル件数調査中・氏名、住所 ｜委託先おそれ
連鎖の事案
- 10/30シュッピン「マップカメラ」7万7204件・メールアドレス、ポイント残高おそれ
- 10/28ライフカード33万9610件・氏名、ETCカード番号の一部おそれ
- 10/28ペルソナ2万8052件・メールアドレスおそれ
- 10/27DCMホールディングス「マイボ」75万3272人・メールアドレス、氏名確認
- 10/27バンダイナムコ34万6247件・メールアドレス、内部識別子確認
- 10/27ソースネクスト14万2669件・メールアドレス、注文情報おそれ
- 10/27インプレス約5万8000件・メールアドレス、氏名確認
- 10/27さとふる件数調査中・メールアドレス確認
- 10/27りそな銀行など3行件数調査中・メールアドレスおそれ
- 10/27エニグモ「BUYMA」件数調査中・メールアドレスおそれ
- 10/26JR東海「エクスプレス予約」17万2735件・メールアドレス、氏名確認
- 10/26サイボウズ2万3392件・メールアドレス、氏名確認
- 10/26バリューコマース重複を除き6096件・メールアドレスおそれ
- 10/26アスマーク2159人・氏名、メールアドレス確認
- 10/31NTTデータ社債購入者2789人・氏名、住所確認
- 10/31近鉄グループホールディングス2678件・氏名、社債購入金額おそれ
- 10/31SBI証券1169名・氏名、購入金額おそれ
- 10/31楽天証券延べ362件・社債購入者情報おそれ
- 10/31カゴメ109名・氏名、住所おそれ
- 10/31三菱UFJモルガン・スタンレー証券95名・カナ氏名、購入金額おそれ
- 10/31JR西日本2件・氏名、住所おそれ
- 10/31野村證券件数確認中・社債購入者情報おそれ
- 10/30ソニー銀行計621人・口座番号、氏名確認
- 10/30スズキ最大2575件・メールアドレスおそれ
- 10/29サブウェイ最大110万7494件・メールアドレス、属性情報確認
- 10/29ベルク78万6739件・メールアドレス、氏名確認
- 10/28南日本銀行など「Payどん」最大25万7639件・メールアドレスおそれ
10月19日〜25日Studio経由の公表が23社60件
この週の公表は60件で、前の週から34件増えた。連鎖の事案は40件で、Studio経由が23件、ラクスライトクラウドの「ブラストメール」経由が9件、ユミルリンクの「Cuenote」経由が5件だった。ユミルリンクは延べ約4786万件の配信先情報の流出を確認し、カプコンも1177万4247件の流出を確認した。
単独の事案
- 10/24チャリ・ロト373人・銀行口座情報、カード情報 ｜自社システム確認
- 10/23アンドエスティHD約274万件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/23トレジャー・ファクトリー74万6277件・メールアドレス、氏名 ｜自社システム確認
- 10/22カプコン1177万4247件・メールアドレス等 ｜自社システム確認
- 10/22ネットプロテクションズ「NP後払い」2万8884件・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 10/22フジッコ延べ約1万5500件・氏名、住所 ｜委託先おそれ
- 10/21リクルート「カーセンサー」最大370万9551件・氏名、引落口座情報 ｜自社システムおそれ
- 10/21イオンスマートテクノロジー414件・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 10/21GMOインターネット2万6739サーバー・取引口座ログイン情報 ｜自社システム確認
- 10/21JFEケミカル件数非公表・社外関係者の情報 ｜自社システム確認
- 10/20フジテレビ最大730件・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 10/20富士急ハイランド159人・カード情報の一部、氏名 ｜自社システムおそれ
- 10/20アイドマ「ママワークス」件数非公表・氏名、ハッシュ化パスワード ｜自社システムおそれ
- 10/19トラストバンク「ふるさとチョイス」445万4097件・氏名、ハッシュ化パスワード ｜自社システム確認
- 10/19阪急阪神百貨店約126万件・氏名、メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/19ニフティ最大1万8000件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/19ジグザグ301人・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 10/19日本郵政「ゆうID」249件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/19東邦HD（エンタッチ）件数調査中・氏名、所属医療機関 ｜自社システム確認
- 10/19パピレス「Renta！」件数非公表・メールアドレス等 ｜自社システムおそれ
連鎖の事案
- 10/23グリーエンターテインメント1369件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/22アイシン1937人（3396件）・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/22静岡ガス53件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/22イネサス件数非公表・問い合わせ入力情報調査中
- 10/21エムスリー398人・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/21クレシード39件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/21Skyfall9件・情報の種類は調査中おそれ
- 10/20Schoo延べ2936件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20東邦ガス100件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20スカパーJSAT最大32件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20NTT DXパートナー件数非公表・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20イノベーション件数非公表・問い合わせ情報おそれ
- 10/20エクサウィザーズ件数非公表・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20ワキタ件数非公表・情報の種類は調査中調査中
- 10/19クラウドワークス1万2131件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/19テイクアンドギヴ・ニーズ5877件・氏名、住所おそれ
- 10/19LiNKX1890件・問い合わせ者の個人情報おそれ
- 10/19and US1024件・問い合わせ者の個人情報おそれ
- 10/19グリーンエナジー＆カンパニー857件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/19フィードフォース714件・パスワード、メールアドレスおそれ
- 10/19アナグラム714件の内数・メールアドレス、氏名おそれ
- 10/19オムロン件数非公表・情報の種類は調査中おそれ
- 10/19フーディソン件数非公表・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/23東京メトロ約8万件・メールアドレス確認
- 10/23ホウライ最大7万5140件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/23東邦HD（eヘルスケア）約8000件・医師氏名、メールアドレスおそれ
- 10/23クリーマ件数調査中・メールアドレス確認
- 10/22H.I.S.ホテルホールディングス約14万人・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/22名鉄観光サービス約13万人・氏名、電話番号おそれ
- 10/22東北電力フロンティア最大約10万件・メールアドレス、内部管理IDおそれ
- 10/21石油資源開発件数調査中・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/23アイスタイル約280万人＋約8000人・メールアドレス確認
- 10/23野村證券「i-Port」件数非公表・メールアドレスおそれ
- 10/21大日本印刷「honto」件数調査中・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/20NTTPCコミュニケーションズ6万929件・メールアドレス、会社名確認
- 10/23モスフードサービス「モスカード」113万3070件・モスカード番号、PIN番号確認
10月12日〜18日Studio経由の公表が始まる26件
この週の公表は26件で、前の週より8件少ない。Web制作サービス「Studio」経由の公表が10件あり、翌週以降も続いた。Commune経由とIDCフロンティア経由も各2件だった。ソースネクストはパスワードを含む2251万9960件の流出を確認し、Joshinは最大約600万件（会員データベース）の流出のおそれを公表した。
単独の事案
- 10/17Joshin最大約600万件・氏名、免許証画像 ｜自社システムおそれ
- 10/16ファンケル・アテニア83万4947件・氏名、メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/16岩井コスモ証券4611人・氏名、メールアドレス ｜委託先確認
- 10/15ソースネクスト2251万9960件・パスワード、メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/15NTTソルマーレ「コミックシーモア」最大約420万件・ハッシュ化パスワード等 ｜自社システム確認
- 10/15エムスリー「MR君」2万8035人・氏名、勤務先 ｜自社システム確認
- 10/15メドレー「@link」件数非公表・患者等の個人情報 ｜自社システム確認
- 10/14スズキ二輪約4400件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/13JR九州フードサービス約2万6900人・氏名、住所 ｜SaaS・クラウドおそれ
- 10/13東日本三菱自動車販売2万4480件・氏名、車両登録番号 ｜SaaS・クラウドおそれ
- 10/13ゴルフダイジェスト・オンライン1844件・氏名、社用メールアドレス ｜自社システム確認
連鎖の事案
- 10/17スマートキャンプ9132件・メールアドレス、氏名おそれ
- 10/17東北電力フロンティア延べ182人・氏名、電話番号おそれ
- 10/17STATION Ai件数非公表・氏名、外部サービス認証情報おそれ
- 10/16Link-Uグループ7663件・問い合わせ者の個人情報おそれ
- 10/16ラクスル6412件・フォーム送信内容おそれ
- 10/16イメージ・マジック1510件・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/16Finatext7241件の最大18%・氏名、メールアドレス確認
- 10/16くふうウェディング件数非公表・情報の種類は調査中調査中
- 10/16くふうカンパニー件数非公表・情報の種類は調査中調査中
- 10/16くふう住まい件数非公表・情報の種類は調査中調査中
- 10/14マウスコンピューター約42万件・メールアドレスおそれ
- 10/13NTT ExCパートナー最大約9万件・メールアドレスおそれ
- 10/14トランスコスモス4682人・氏名、メールアドレス確認
10月5日〜11日Commune経由の公表が10社34件
この週の公表は34件で、前の週から23件増えた。連鎖の事案19件のうち、Commune経由が10件、スカラコミュニケーションズのFAQシステム経由が7件だった。アドベンチャー（約1464万件）と物語コーポレーション（1078万8963件）が大きな件数を公表した。エイチ・アイ・エスのタイ現地法人は旅券番号を含む最大627名分の流出のおそれを発表した。
単独の事案
- 10/9アドベンチャー「スカイチケット」約1464万件・口座情報、カード情報の一部 ｜自社システム確認
- 10/9ブックオフコーポレーション642万7735件・職業、ニックネーム ｜自社システム確認
- 10/9ディップ「バイトル」最大388万5771件・メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/9リゾートトラスト約6万2000件・会員情報、予約者情報 ｜自社システム確認
- 10/8第一興商約872万4000件・氏名、生年月日 ｜委託先おそれ
- 10/7ライドオンエクスプレス「銀のさら」最大約650万件・氏名、ハッシュ化パスワード ｜SaaS・クラウドおそれ
- 10/7戸田建設最大7200件・メールアドレス、取引データ ｜自社システム確認
- 10/7HISタイ法人最大627人・氏名、旅券番号 ｜自社システムおそれ
- 10/6ミスターマックス最大173万5154人・氏名、メールアドレス ｜自社システム確認
- 10/6旭化成セラピューティクス最大約51万4000人・氏名、所属施設名 ｜委託先おそれ
- 10/6楽天モバイル「楽天ドライブ」1万5382アカウント・暗号化パスワード、ファイル ｜自社システム確認
- 10/6ニモカ521件・カード番号、生年月日 ｜自社システム確認
- 10/5物語コーポレーション「焼肉きんぐ」1078万8963件・氏名、メールアドレス ｜経路不明確認
- 10/5GMOリサーチ&AI「infoQ」89万4082件・氏名、暗号化パスワード ｜自社システム確認
- 10/5くふうカンパニー「まちトークβ版」308人・生年月日、性別 ｜自社システム確認
連鎖の事案
- 10/9Sansan1325人＋可能性8687人・メールアドレス、表示名確認
- 10/9スズキ約3000人・メールアドレス、ニックネームおそれ
- 10/9湖池屋最大1800件・メールアドレス、ニックネーム確認
- 10/9LINEヤフー1750人・メールアドレス、氏名おそれ
- 10/9バンダイナムコエクスペリエンス1694人・メールアドレス、ニックネームおそれ
- 10/9ヤマハ約1600人・メールアドレス、表示名確認
- 10/9森永乳業291人・メールアドレス、表示名おそれ
- 10/9カルビー「絶品部」件数非公表・メールアドレス、表示名確認
- 10/9LIXIL「すまいひろば」件数非公表・メールアドレス、ニックネームおそれ
- 10/8ウイングアーク1st約1200人・氏名、メールアドレスおそれ
- 10/6ナカバヤシ1826件・氏名、住所確認
- 10/9Peach約189万件・氏名、メールアドレスおそれ
9月28日〜10月4日物流大手の公表が相次ぐ11件
この週の公表は11件で、9月1日〜27日の約4週間の16件に迫る。佐川急便は重複を含め最大約5323万件の流出のおそれを、ヤマト運輸は利用者約526万件の流出を公表した。採用管理サービス「ApplyNow」経由の公表が2件あり、委託先やサービス経由の連鎖の事案がこの週から出始めた。
単独の事案
- 10/2サミーネットワークス延べ218万8657件・電話番号、生年月日 ｜自社システム確認
- 10/2第一ライフグループ約12万4000人・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 10/1ニッポンレンタカー55人・免許証情報、氏名 ｜自社システムおそれ
- 9/30佐川急便最大約5323万件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 9/30ジー・プラン「Gポイント」最大約7万件・会員識別子 ｜自社システムおそれ
- 9/29ヤマト運輸利用者約526万件・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 9/29イープラス1463件・口座情報、メールアドレス ｜自社システム確認
- 9/29日本郵便「郵便局アプリ」69件・氏名、住所 ｜自社システム確認
- 9/28手間いらず件数非公表・氏名、電話番号 ｜自社システムおそれ
連鎖の事案
- 10/1エターナルホスピタリティジャパン件数非公表・氏名、メールアドレス確認
- 9/30吉野家ホールディングス5784件・氏名、メールアドレス確認
9月1日〜27日タイムズで大規模流出16件
9月1日〜27日の公表は16件で、8月の20件より4件少ない。委託先やサービス経由の連鎖の事案はこの期間にはなかった。タイムズモビリティは662万8007件のアカウント情報の流出を確認した。カルビーはカード番号・有効期限・セキュリティコードを含む流出のおそれを公表した。
単独の事案
- 9/27スターツ出版「オズモール」最大44万2779人・メールアドレス、氏名 ｜自社システムおそれ
- 9/27東京メトロ約5万9000件・メールアドレス ｜自社システム確認
- 9/26ニッポンレンタカー41人・免許証情報、氏名 ｜自社システムおそれ
- 9/26京王電鉄件数調査中・情報の種類は調査中 ｜自社システム調査中
- 9/25タイムズモビリティ「タイムズカー」662万8007件・本人確認書類画像、氏名 ｜自社システム確認
- 9/25日本郵便約600件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 9/25スマレジ影響環境4社・氏名、暗号化パスワード ｜自社システムおそれ
- 9/24池上通信機件数非公表・情報の種類は調査中 ｜自社システム確認
- 9/18JGC Digital4万5194人・氏名、メールアドレス ｜SaaS・クラウド確認
- 9/17ちばぎん商店約2338先・氏名、住所 ｜委託先おそれ
- 9/17カルビー「PhotoGoods」件数調査中・カード情報、氏名 ｜委託先おそれ
- 9/15小田原エンジニアリング約3500通・メール内容 ｜自社システムおそれ
- 9/11ロート製薬件数調査中・通話音声データ、顧客情報 ｜経路不明おそれ
- 9/8サンメッセ1474件・氏名、パスワード ｜委託先おそれ
- 9/6Weverse42万2584件・内部識別番号、購入情報 ｜自社システム確認
- 9/1三井不動産最大5万5000件・氏名、メールアドレス ｜経路不明おそれ
8月ショップサーブで大規模流出20件
8月の公表は20件で、委託先やサービス経由の連鎖の事案はなかった。Eストアーはショップサーブの脆弱性を突かれ、約2335万6000人分の流出を確認した。うちカード情報の一部は約209万6900人分である。RIZAPはカード番号・セキュリティコードを含む流出のおそれを公表した。
単独の事案
- 8/28イエローハット最大180万1499人・氏名、電話番号 ｜自社システムおそれ
- 8/28カインドオル13万6464人・氏名、住所 ｜SaaS・クラウド確認
- 8/28コロナ約2万4000人・氏名、住所 ｜SaaS・クラウド確認
- 8/27チューリッヒ保険最大1668人・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 8/25カバー件数非公表・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 8/24全日空商事「選べるe-GIFT」件数非公表・氏名、ログインID ｜自社システムおそれ
- 8/21楽天ブックスネットワーク3万5773件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 8/2101銀行最大100社・顧客識別情報、メールアドレス ｜自社システム確認
- 8/17さくらインターネット136万563アカウント・氏名、初期パスワード ｜自社システムおそれ
- 8/15両毛システムズ件数非公表・個人番号、口座情報の一部 ｜自社システムおそれ
- 8/12ヨネックス3件・氏名、住所 ｜自社システムおそれ
- 8/10REXT Holdings104万4906件・氏名、取引先口座情報 ｜自社システム確認
- 8/10RIZAP「APORITO」件数非公表・カード情報、氏名 ｜自社システムおそれ
- 8/6ナイス約2400件・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 8/6一正蒲鉾件数調査中・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 8/6ロジネットジャパン件数非公表・氏名、住所 ｜委託先おそれ
- 8/4中部電力約7万4100人・氏名、メールアドレス ｜自社システムおそれ
- 8/4イノベーション6万2691人・氏名、メールアドレス ｜SaaS・クラウド確認
- 8/3ブロードリーフ件数非公表・氏名、メールアドレス ｜SaaS・クラウドおそれ
- 8/1Eストアー「ショップサーブ」約2336万人・カード情報の一部、会員ID ｜自社システム確認
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